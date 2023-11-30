عصام كاريكا يتعاقد على أغانى فيلم "الإسكندرانى" إخراج خالد يوسف

تعاقد المطرب عصام كاريكا على أغاني فيلم "الإسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي، وزينة، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف الراحل أسامة أنور عكاشة، ومن إخراج خالد يوسف.

وشارك كاريكا جمهوره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مجموعة من الصور التي تجمعه بمخرج فيلم "الإسكندراني" معلقًا: "قريبًا أغانى فيلم (الإسكندرانى) إخراج الأستاذ خالد يوسف، كلمات الشاعر رامى جمال… ألحان العبد لله عودة لأغانى الأفلام بعد فترة طويلة.. ده الفيلم رقم 43 فى تاريخى إن شاء الله، الفيلم بطولة أحمد العوضى وزينة.. فيلم محترم بجد".

واحتفلت أسرة فيلم "الإسكندراني" بانتهاء تصوير آخر مشهد به في الأيام الماضية، ويطير صناع فيلم "الإسكندراني" إلى إيطاليا هذا الأسبوع لتصوير بقية المشاهد هناك، بعد أن استغرق تصوير الفيلم حوالي شهر ونصف الشهر، حيث تم تصويره في أماكنه الحقيقية بحي الأنفوشي وبحري بالإسكندرية.

الموعد المبدئي لطرح العمل

واستقر صناع فيلم "الإسكندراني" على الموعد المبدئي لطرح العمل في نهاية شهر ديسمبر المقبل، ‎وفيلم "الإسكندراني" بطولة أحمد العوضي، في أولى بطولاته السينمائية، وبطلة الفيلم الفنانة زينة ومعهما الفنان بيومي فؤاد، ومجموعة من نجوم الفن الكِبار منهم الفنان حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ويشارك في البطولة محمود حافظ، ومحمد رضوان، وعصام السقا، ورحاب الجمل والوجه الجديد تسنيم مطر وآخرون.