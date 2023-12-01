الجمعة 01 ديسمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

مديرة مؤتمر "كمل مشوارك" توجه توصيات لرئيس مصر القادم (فيديو)

تريز
تريز

قالت تريز ايليا، رئيس مؤتمر كمل مشوارك: "الأطفال عندهم رسالة للرئيس بنحبك يا سيسي كمل معانا، بجانب بعض التوصيات وهي: تعين مستشار لرئيس الجمهورية يكون من متحدي العاقة، وتخصيص وتعميم الشباك الواحد في جميع القطاعات الحكومية لمتحدي الأعاقة". 

 وأضافت أن تتمنى تخصيص يوم فى مستشفيات الجيش والشرطة لإجراء الفحوصات الطبية والعمليات الجراحية لغير القادرين، وتخفيض 40% للقادرين، وإلزام أصحاب العمل في القطاع العام والخاص بقانون 5% لمتحدي الإعاقة وتشغيل متحدي الإعاقة، ةتخصيص دفتر تأمين صحي شامل لحاملي بطاقة الخدمات المتكاملة مدى الحياة، وميزانية خاصة لمتحدي الإعاقة خاصة أصحاب الحرف.

وتواجد الأطفال من ذوي الإعاقة وبرفقه أولياء أمورهم في رسالة للمرشح عبد الفتاح السيسي "كمل مشوارك" لرد الجميل على ما تم من إنجازات ودعم لأبناء الدولة المصرية من ذوي القدرات الخاصة في ظل الاهتمام بكافة شرائح المجتمع.

وبدقيقة حداد على أرواح شهداء قطاع غزة وبارتداء الكوفية الفلسطينية، بدأ مؤتمر متحدي الإعاقة بالإسكندرية بالجمعية المصرية لإبداعات متحدي الإعاقة لدعم ومساندة للمرشح عبد الفتاح السيسي في الانتخابات القادمة.

الانتخابات الرئاسية

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد 8 ديسمبر المقبل؛ ليكون الصمت الانتخابي عقب الدعاية الانتخابية للمرشحين لخوض الانتخابات الرئاسية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية، والرموز الانتخابية التي سيستخدمها المرشحون بالسباق الرئاسي، وذلك وفقًا للجدول الزمني للإجراءات الانتخابية التي حددته الهيئة.

وتبدأ فترة الصمت الانتخابي قبل يومين من تاريخ الاقتراع الذي يبدأ من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 9 مساء، خلال ثلاثة أيام 10و11و12 ديسمبر 2023.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وحمل قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن القائمة النهائية للمرشحين رقم 28 لسنة 2023، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت القائمة النهائية للمرشحين كلًا من: عبدالفتاح سعيد حسين خليل السيسي وشهرته عبدالفتاح السيسى رمز النجمة رقم 1 في استمارة الانتخابات، ومحمد فريد سعد زهران، وشهرته فريد زهران رمز الشمس قم 2، وعبدالسند حسن محمد يمامة وشهرته عبدالسند يمامة رمز "النخلة" رقم 3، وحازم محمد سليمان محمد عمر وشهرته حازم عمر رمز "السلم".

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