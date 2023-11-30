الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

تأجيل محاكمة هشام متولي في اتهامه بالإساءة للمرأة المصرية لـ7 ديسمبر

هشام متولي
هشام متولي

 قررت  محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الخميس، تأجيل أولى جلسات محاكمة اليوتيوبر هشام متولي؛ على خلفية اتهامه بالإساءة إلى المرأة المصرية وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لجلسة 7 من شهر ديسمبر، للاطلاع.

وكانت نيابة الشؤون المالية والتجارية أحالت أمس الأربعاء اليوتيوبر هشام متولى لاتهامه بارتكاب جرائم التعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري إلى المحكمة الاقتصادية لتنظر أولى جلساتها اليوم.

ويواجه اليوتيوبر هشام متولي اتهامات إساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة.

كان المحامي أشرف فرحات تقدم ببلاغ للنائب العام تابعه بجنحة مباشرة ضد المشكو في حقه أمام محكمة جنح أوسيم والتي كانت منظورة بجلسة 5/4/2023، وطالب بتلك الجلسة إحالة الدعوى إلى النيابة العامة، وتداولت الدعوى بالنيابة حتى أحالت نيابة الشؤون المالية والتجارية القضية للمحكمة الاقتصادية المختصة للنظر فيها بجلسة اليوم الخميس.

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة اليوتيوبر هشام متولي الإساءة إلى المرأة نيابة الشؤون المالية والتجارية

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