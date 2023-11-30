توفير السلع بأسعار مخفضة ومواجهة اختفاء السلع.. أبرز جهود الدولة بالوادى الجديد

نجحت جهود الحكومة المصرية وأجهزتها، خلال الفترة الماضية، في مواجهة ارتفاع الأسعار ومنع احتكار السلع واختفائها من الأسواق والإسهام الحقيقي في انحسار موجة الغلاء، التي جاءت إثر الأزمة الاقتصادية والتضخم الذي أصاب العالم أجمع، بعدما أصبح تحقيق الأمن الغذائي أولوية قصوى في ظل تغيرات هائلة يشهدها العديد من الدول المصدرة للسلع.

وأطلقت الدولة المصرية جهودها التي لم تنقطع، ومساعيها التي لم تتوقف لإقامة المعارض وسلاسل ومنافذ البيع بأسعار مخفضة، ومحاربة الاحتكار، ومواجهة تداعيات الأزمات العالمية على الاقتصاديات في مختلف دول العالم.

ومن جانبه أكد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، استمرار فتح منافذ السلع الغذائية التابعة للوحدة المحلية لمركز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة ومتابعتها بصفة يومية، مؤكدًا عدم خلوها من جميع الأصناف والسلع ومتابعة الأسعار بصفة مستمرة، وتشكيل غرفة عمليات مركزية لتلقي الشكاوي والبلاغات من المواطنين، ومتابعة كافة الحملات على مستوي المراكز.

وأكد الزملوط توافر الخضروات والفاكهة بأسعار مخفضة للمواطنين، وذلك في إطار مبادرة رئيس مجلس الوزراء لخفض أسعار السلع وتخفيف العبء عن المواطنين، ووجه بالتوسع في إقامة منافذ للسلع التموينية بأسعار الجملة، وطرح منتجات الصوب الزراعية بالمنافذ وتوفيرها بالقرى والأحياء النائية بنطاق المركز.

الحكومة تواصل تخفيف العبء عن الأهالي بإقامة معارض في جميع مراكز المحافظة

وأضاف أن الحكومة المصرية تواصل جهودها للتخفيف عن المواطنين في ظل أزمات اقتصادية وسياسية متتابعة يشهدها الشرق الأوسط والعالم، الأمر الذي دفعها إلى إطلاق مبادرة لـ تخفيض أسعار السلع الأساسية للمواطنين عن مثيلاتها بالأسواق، بالرغم من وجود أزمة اقتصادية تواجه العالم أدت إلى انفلات الأسعار وارتفاع مبالغ فيه بأسعار السلع والخدمات، إلا أن الدولة المصرية بأجهزتها المختلفة عملت على هذا الملف بكل جدية طوال السنوات والأشهر الماضية ووضعت العديد من الإجراءات والضوابط التى تضمن توفير السلع ووصولها للمواطنين بأسعار مناسبة.

كما يتابع المحافظ جهود أجهزة الدولة بشكل يومي والتأكد من توافر الرصيد الاستراتيجي من السلع الأساسية وذلك من أجل تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة وآمنة لهم، وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ومجلس الوزراء.

وكلف محافظ الوادي الجديد مأموري الضبط القضائي وحماية المستهلك بجميع المراكز بشن حملات رقابية موسعة بجميع المراكز لتحقيق الانضباط في الأسواق ومواجهة كافة الظواهر السلبية الضارة بالمواطنين والتصدي بكل حزم وجدية لمحتكري السلع واتخاذ الإجراءات القانونية.