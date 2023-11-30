وفد البرلمان العربى يزور الجرحى الفلسطينيين بمستشفى العريش العام (صور)

زار وفد البرلمان العربي برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، الجرحى الفلسطينيين أثناء تلقيهم العلاج في مستشفي العريش العام بـ محافظة شمال سيناء.

وأشاد رئيس البرلمان العربي، بدور مصر المحوري في تحقيق التهدئة في قطاع غزة وجهودها في استقبال وإيصال المساعدات الإغاثية إلى القطاع، فضلًا عن استقبال الجرحى الفلسطينيين للعلاج في المستشفيات المصرية.

وأجرى وفد البرلمان العربي، زيارة إلى معبر رفح البري تفقد خلالها شاحنات المساعدات، فيما استهل الوفد زيارته للمحافظة بلقاء محافظ شمال سيناء، الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة.

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