رابطة الأندية تتوعد المنسحبين من كأس الرابطة بالعقوبات المالية

رفض عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، محاولات بعض الأندية لتغيير موعد مباريات كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة .

وشدد عضو "الجبلاية"، على أنه تم تسكين مباريات كأس الرابطة خلال فترة التوقف الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف استغلال هذه الفترة فى ظل ضغط المباريات ومحاولة رابطة الأندية لإنهاء الموسم فى الموعد الطبيعي فى نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير.

اتحاد الكرة لم يتلق اخطارًا من نادي الزمالك بشأن تأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة

وأضاف عامر حسين في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة لم يتلق اخطارًا من نادي الزمالك بشأن تأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة، بسبب خوضه لمعسكر خارجي في الإمارات خلال شهر يناير القادم.

وشدد عضو رابطة الاندية على أنه إذا قرر الزمالك الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، سيُحرم من جائزة المشاركة في بطولة الدوري المصري المقدرة بمليون جنيه.

وأشار حسين إلى أنه حتى الأن لم يتم تحديد مواعيد نهائية ورسمية لبطولة كأس الرابطة، وفي حال تم تحديد مواعيد رسمية، لن يتم تأجيلها، وسيتم خوض المباريات فى المواعيد التى سيتم إعلانها.

يذكر أن هناك اتفاقا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة على إقامة مباريات كأس الرابطة خلال شهر يناير المقبل، كما هو الحال فى الموسمين الماضيين، بدون اللاعبين الدوليين وهو ما يتيح للفرق الصغيرة ان تظهر امكانياتها خلال هذه البطولة المستحدثة .

على جانب أخر أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة، من أجل التقدم بطلب للفيفا من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالعام 2025.

وأضاف عامر حسين أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تحمس جدا للفكرة ووافق عليها على الفور، وبدأ بالفعل التنسيق مع اتحاد الكرة وأجهزة الدولة من أجل الظفر باستضافة الحدث الكبير.