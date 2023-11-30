الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رابطة الأندية تتوعد المنسحبين من كأس الرابطة بالعقوبات المالية

رابطة الاندية
رابطة الاندية

رفض عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على لجنة المسابقات، محاولات بعض الأندية  لتغيير موعد مباريات كأس الرابطة خلال الفترة المقبلة .

وشدد عضو "الجبلاية"، على أنه  تم تسكين مباريات كأس الرابطة  خلال فترة التوقف الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية بهدف استغلال هذه الفترة فى ظل ضغط المباريات ومحاولة رابطة الأندية لإنهاء الموسم فى الموعد الطبيعي فى نهاية شهر يونيو على أقصى تقدير.

 اتحاد الكرة لم يتلق اخطارًا من نادي الزمالك بشأن تأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة

وأضاف عامر حسين في تصريحات تلفزيونية على فضائية "أون تايم سبورتس"، أن اتحاد الكرة لم يتلق اخطارًا من نادي الزمالك بشأن تأجيل مبارياته في بطولة كأس الرابطة، بسبب خوضه لمعسكر خارجي في الإمارات خلال شهر يناير القادم.

وشدد عضو رابطة الاندية على أنه إذا قرر الزمالك الانسحاب من بطولة كأس الرابطة، سيُحرم من جائزة المشاركة في بطولة الدوري المصري المقدرة بمليون جنيه.

وأشار حسين إلى أنه حتى الأن لم يتم تحديد مواعيد نهائية ورسمية لبطولة كأس الرابطة، وفي حال تم تحديد مواعيد رسمية، لن يتم تأجيلها، وسيتم خوض المباريات فى المواعيد التى سيتم إعلانها.

يذكر أن هناك اتفاقا بين اتحاد الكرة ورابطة الأندية المحترفة على إقامة مباريات كأس الرابطة خلال شهر يناير المقبل، كما هو الحال فى الموسمين الماضيين، بدون اللاعبين الدوليين وهو ما يتيح للفرق الصغيرة ان تظهر امكانياتها خلال هذه البطولة المستحدثة .

على جانب أخر أكد عامر حسين، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، أن مجلس الجبلاية حصل على موافقة وزير الشباب والرياضة، من أجل التقدم بطلب للفيفا من أجل تنظيم بطولة كأس العالم للشباب تحت 20 سنة بالعام 2025.

وأضاف عامر حسين أن وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، تحمس جدا للفكرة ووافق عليها على الفور، وبدأ بالفعل التنسيق مع اتحاد الكرة وأجهزة الدولة من أجل الظفر باستضافة الحدث الكبير.

رابطة الانيدة كأس الرابطة عامر حسين إتحاد الكرة المصرية الجبلاية

مواد متعلقة

رابطة الأندية تعلن تأجيل مباراة زد والأهلى فى دورى نايل

تصريحات عامر حسين تُغضب فيتوريا.. وتضع الجبلاية في مأزق

الأكثر قراءة

بسبب "الملوخية".. إحالة مدير مدرسة بالدقهلية وإداريتين للشؤون القانونية (صور)

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

في جلسة "أون لاين".. دفاع إنجي حمادة يطلب إخلاء سبيلها

الإيرادات تحكم.. كواليس صفقة بيع فنادق تاريخية للتحالف المصرى- الإماراتى

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم