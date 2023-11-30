الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

الإثنين.. انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي التاسع لكلية التربية جامعة الأزهر

جامعة الأزهر
جامعة الأزهر

تنظم كلية التربية بنين بالقاهرة، المؤتمر الدولي التاسع والذي يقام تحت عنوان: "التربية وبناء الإنسان في عالم متغير- رؤية أزهرية استشرافية"؛ صرَّح بذلك الدكتور خالد محمود عرفان، عميد الكلية رئيس المؤتمر.

وأعلن عميد الكلية، أن المؤتمر الدولي التاسع يُقام برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة رئيس شرف المؤتمر، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.

وأوضح أن المؤتمر تنطلق فعالياته الاثنين والثلاثاء القادمين، بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، مشيرًا إلى أن عنوان المؤتمر الدولي التاسع نابع من المسؤولية الملقاة على عاتق كلية التربية كونها مؤسسة تربوية بجانب دورها التعليمي، لافتًا إلى أن المؤتمر يقام في ضوء التحديات المتلاحقة؛ بهدف الوصول لرؤية مشتركة لمؤسسات وبرامج إعداد المعلم ودورها في تربية المعلم والمتعلم لعالم متغير.

وأضاف عميد الكلية أن المؤتمر يتناول محاور عدة، منها: التعليم وآليات استقراء واستشراف الاحتياجات المستقبلية والتنمية المهنية المستدامة التي تمكن المعلمين من مواكبة التغييرات المتلاحقة المستمرة لعالم متغير، وتربية الإنسان لعالم متغير وفق منهج وسطي يضمن التوازن بين متطلبات الروح والعقل والبدن، مع التأكيد على قيم الاحترام والتسامح والتعايش السلمي مع الحفاظ على الهوية، بجانب تناول الفلسفات التربوية والفكر التربوي الإسلامي وتعزيز القيم الإنسانية والأخلاقية في التعليم والعمل على تنمية مهارات التعايش السلمي والتعاون بين الأفراد، إضافة إلى تناول دور المعلم في بناء الإنسان المتكامل لعالم متغير، وطبيعة المناهج الدراسية التي تضمن تنمية وترسيخ مهارات التعلم المستمر وتحفيز المتعلم على البحث والتعلم الذاتي وتنمية مهاراته في التفكير النقدي وحل المشكلات واتخاذ القرارات والتفاعل الإيجابي مع الآخرين.

يقام المؤتمر بجهود مقرري المؤتمر الدكتور عطية السيد عبد العال، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب.

كلية التربية بنين التربية بنين بالقاهرة المؤتمر الدولي التاسع خالد محمود عرفان شيخ الأزهر الشريف

مواد متعلقة

غدًا.. افتتاح 19 مسجدًا منها 12 إحلالًا وتجديدًا

نقيب الأشراف: ندعم الرئيس السيسى فى الانتخابات لاستكمال مسيرة الإصلاح والبناء والتعمير

الأزهر: ذكرى تقسيم فلسطين ستظل أسوأ الذكريات وأمرها فى التاريخ الإنسانى الحديث

“الإفتاء فى العالم” يدعو إلى ضرورة نشر الوعي بالقضية الفلسطينية

مفتى الجمهورية: موقف القيادة السياسية من القضية الفلسطينية محل فخر واعتزاز

مفتى الجمهورية يستقبل وزير الأوقاف اليمنى لبحث التعاون الإفتائى

"البحوث الإسلامية" ينظم معرضًا للكتاب لطلاب جامعة الأزهر

ربيع الغفير: التاجر الأمين سيكون مع الأنبياء والشهداء فى الجنة (فيديو)

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ملحمة الصحراء.. الرئيس السيسي يرسم مستقبلًا واعدًا لصناعة البترول في مصر

عاجل.. مصادر لـ"الدستور": البنك المركزى بصدد ضخ مليارى دولار فى الأسواق

دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

هتك عرض طفلتين.. "جنايات القاهرة" تودع حيثيات الحكم على المتحرش بالأطفال في القطامية

"السياحة الثقافية": "رمسيس وذهب الفراعنة" سيجذب السائح الأسترالى إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

صناعة الهدنة.. حزن الحزن

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

وزير الخارجية الأمريكى يصل إلى إسرائيل للضغط باتجاه تمديد الهدنة

حماس: الاحتلال رفض تسلم محتجزين وجثامين مقابل تمديد الهدنة اليوم

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم