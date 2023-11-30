بريطانيا تُعلن مساهمتها بـ60 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق كوارث المناخ

أعلنت المملكة المتحدة، عن أنها ستساهم بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني في ترتيبات صندوق كوارث المناخ، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

انطلاق COP 28 بمدينة إكسبو دبي

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 في الإمارات.

وسلمت مصر، اليوم الخميس، رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، التي انطلقت فيها اليوم أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28".