الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

بريطانيا تُعلن مساهمتها بـ60 مليون جنيه إسترلينى فى صندوق كوارث المناخ

المملكة المتحدة
المملكة المتحدة

أعلنت المملكة المتحدة، عن أنها ستساهم بمبلغ 60 مليون جنيه إسترليني في ترتيبات صندوق كوارث المناخ، بحسب ما أفادت به فضائية "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

انطلاق COP 28 بمدينة إكسبو دبي

جاء ذلك خلال انطلاق أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28 في الإمارات.

وسلمت مصر، اليوم الخميس، رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، التي انطلقت فيها اليوم أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ "COP 28".

صندوق كوارث المناخ كوارث المناخ تغير المناخ COP 28 مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ الإمارات مدينة إكسبو دبي COP 28 COP 28 تنطلق من مدينة إكسبو دبي

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