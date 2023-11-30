دوري الأبطال والسوبر ومونديال الأندية.. مواعيد مباريات الأهلي خلال ديسمبر

ينتظر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، العديد من التحديات الصعبة والقوية للغاية، خلال شهر ديسمبر 2023، محليا وقاريا وعالميا.

هذه المواجهات ستحدد بشكل كبير جدا، قادرة الفريق الأحمر، في استكمال إنجازات الموسم الماضي والاستمرار في اعتلاء منصات التتويج بالبطولات والألقاب من عدمه بلا توقف أو تعب أو ملل، خاصة في ظل تباين مستوى اللاعبين والأداء المتذبذب هذا الموسم، والتي استهله الأهلي، بضياع السوبر الإفريقي أمام اتحاد العاصمة الجزائري، ثم توديع منافسات الدوري الإفريقي، في نسخته الأولى تاريخيا، على يد صن دوانز الجنوب إفريقي.

ويشهد شهر ديسمبر 2023، غياب كامل للمارد الأحمر، عن الساحة المحلية وتحديدا مسابقة دوري نايل، بسبب ارتباطاته القارية والعالمية، وذلك بعدما تم تأجيل مواجهة زد، التي كان مقرر لها الأربعاء المقبل الموافق 6 ديسمبر في الجولة الثامنة، مع عدم إقامة مباراة الاتحاد السكندري، في الجولة التاسعة، بعد تأجيلها أيضا.

ويحتل الفريق الأحمر المركز الثاني بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 14 نقطة، بعد تعادله السلبي أمام سموحة بدون أهداف في الجولة الماضية.

وفيما يلي جدول مباريات الأهلي خلال ديسمبر 2023

السبت 2 ديسمبر 2023

يانج أفريكانز التنزاني & الأهلي.. التاسعة مساء (الملعب الوطني مكايا).

الجولة الثانية "مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

ويقع الأهلي في المجموعة الرابعة، والتي تضم فرق شباب بلوزداد الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني وميدياما الغاني.

ويتقاسم الأهلي صدرارة المجموعة الرابعة مع الفريق الجزائري بنفس الرصيد من النقاط 3 لكلاهما، لكن فارق الأهداف يمنح شباب بلوزداد الصدارة، يليهم الثنائي ميدياما ويانج أفريكانز بلا رصيد من النقاط.

الجمعة 8 ديسمبر 2023

الأهلي & شباب بلوزداد الجزائري.. التاسعة مساء (ملعب السلام).

الجولة الثالثة "مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

الجمعة 15 ديسمبر 2023

الأهلي مع اتحاد جدة السعودي أو أوكلاند سيتي النيوزيلندي.

دور ربع النهائي بكأس العالم للأندية 2023.

وتنطلق النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية، بالمملكة العربية السعودية، وذلك خلال الفترة من 12 حتى 22 ديسمبر المقبل.

الثلاثاء 19 ديسمبر 2023

شباب بلوزداد الجزائري & الأهلي.. السادسة مساء.

الجولة الرابعة "مرحلة المجموعات بدوري أبطال إفريقيا (نسخة 2023/2024).

تأجيل المباراة لوقت لاحق، في حالة وصول الأهلي للدور نصف النهائي بمونديال العالم للأندية.

الإثنين 25 ديسمبر 2023

الأهلي & سيراميكا كليوباترا.. التاسعة مساء.

نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري، في ثوبها الجديد.

وتقام النسخة الحديثة من بطولة كأس السوبر للأندية الأبطال بالإمارات خلال الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر المقبل 2023.

وذلك بمشاركة الرباعي (الأهلي بطل الدوري والوصيف بيراميدز والرابع مودرن فيوتشر، وأخيرا سيراميكا كليوباترا، بطل كأس رابطة الأندية).

الخميس 28 ديسمبر 2023

مباراة المركز الثالث والرابع بالإضافة للمباراة للنهائية من البطولة.