جامعة بنها تنتهج استراتيجيات جديدة للرقي بجودة وتميز البحث العلمي

قال الدكتور ناصر الجيزاوي، رئيس جامعة بنها، إن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي، لذلك تنتهج الجامعة في أنشطتها البحثية استراتيجيات وسياسات وإجراءات تسعى في مجملها إلى الرقي بجودة البحث العلمى وتميزه.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده رئيس الجامعة بأعضاء الجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، إلى أهمية الحث على الالتزام بالمسئولية الأخلاقية في السعي نحو إنتاج المعرفة واكتسابها، وحفظها، ونقلها، وتنميتها، وتطبيقها، وحماية البحث العلمى من تعرضه لأيه شائبة سلوكية قد ينتج عنها الأضرار السلبى بالسمعة الاكاديمية للجامعة.

وأضاف " الجيزاوي" أن وثيقة القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمى تساهم فى نشر الوعى بين منتسبي الجامعة، موضحا أن هناك قيم حاكمة لجامعة بنها فى مجال البحث العلمى منها الأمانة، والنزاهة، والموضوعية، والحرية البحثية، والدقة، والابتكار، والمساوة، واحترام الخصوصية وغيرها من القيم الحاكمة.



يذكر أن لجنة أخلاقيات البحث العلمي تهدف إلى احترام حقوق الآخرين وآرائهم من أعضاء هيئة التدريس والباحثين وكذلك المستهدفين من البحث، وتعزيز التميز فى البحوث، وتحسين إدارة وتنظيم البحوث بالإضافة إلى دعم تطبيق أخلاقيات البحث العلمي بكافة مستوياته بجميع كليات الجامعة وحماية حقوق الباحثين المتعلقة بالملكية الفكرية.

كما فازت جامعة بنها بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى اللقاء الرياضي لأولمبياد الفتاه الجامعية للجامعات المصرية بالإسكندرية والتي تنظمه وزارة الشباب والرياضة تحت شعار شباب جامعات الجمهورية الجديدة

وهنأ الدكتور ناصر الجيزاوى رئيس جامعة بنها الطالبة الفائزة بالمركز الثالث والميدالية البرونزية فى المسابقة متمنيا لها مزيدا من التوفيق، مشيرًا إلى أن مشاركة الجامعة يأتي في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بالممارسة الرياضية وتطوير القدرات الذهنية والنمو الجسدي لطلاب الجامعات المصرية وخاصة الفتاة الجامعية، مؤكدًا على كفاءة طلاب الجامعة وتميزهم وقدرتهم على المشاركة الفعالة والمشرفة في المسابقات المختلفة والفوز بمراكز متقدمة.

ومن جهته؛ أكد الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب، على حرص إدارة الجامعة على دعم ورعاية كافة الأنشطة الطلابية والرياضية، وكذلك توفير ما يلزم لهم من الأدوات والإمكانيات وتأهيلهم على أفضل نحو وتطويرهم بصفة مستمرة على كافة المستويات، مشيرا إلى مشاركة الوفد الطلابي