رئيس الجاليات المصرية بأوروبا: المصريون سيلبون نداء الوطن بالمشاركة فى انتخابات الرئاسة

عقد الدكتور محمود حسين، رئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، اجتماعًا بالعاصمة اليونانية أثينا، مع عدد من أبناء الجالية المصرية، في إطار جولته الخارجية لحث المقيمين بالخارج على المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ودعم المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

ودعا الدكتور محمود حسين، أبناء الجالية المصرية في اليونان، للالتفاف حول القيادة السياسية والذهاب لصناديق الاقتراع غدًا الجمعة، حتى تصل رسالة قوية للعالم أجمع بأن أبناء الشعب المصري سواء بالداخل أو الخارج حريصون على المصالح العليا للوطن.

المصريون بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن



وأكد رئيس اتحاد شباب المصريين على ثقته التامة أن المصريين بالخارج سيسطرون ملحمة في حب الوطن، وأنهم يقفون صفًا واحدًا خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أن المصريين بالخارج يعيشون عصرهم الذهبي في عهد الرئيس السيسى.

وحرص الدكتور محمود حسين على لقاء رئيس الجالية المصرية في اليونان، الذي انتخب رئيس جاليات أوروبا، محمد الزفزاف، والذي يتلقي العلاج في أحد المستشفيات اليونانية، بسبب تعرضه لحادث سير أدى إلى إصابته بكسور وكدمات، لافتًا إلى أن رئيس الجالية رغم مرضه الشديد، إلا أنه أصر على عقد لقاء مع رؤساء الجاليات المصرية عبر تطبيق زووم.

وأكد محمد الزفزاف، رئيس جاليات المصريين في أوروبا، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن، أنه لا يمكن أن يتأخر عن نداء الوطن، وأنه رغم مرضه الشديد تواصل هو ورئيس اتحاد شباب المصريين بالخارج، مع كافة رؤساء أبناء الجالية المصرية في أوروبا.

وأوضح الزفزاف أنه تم الانتهاء من كافة الترتيبات النهائية لعملية حشد أبناء الجاليات المصرية بالخارج، وسيشاهد الجميع موقفًا وطنيًا ومشرفًا من المقيمين بالخارج يعكس تقديرهم الكبير لجهود الرئيس عبدالفتاح السيسي.

من جهته، أكد الدكتور محمود وجيه، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن وعضو اتحاد شباب المصريين بالخارج، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قدم للمصريين من الخارج ما لم يقدمه أي رئيس آخر، لذلك الجميع يحرص على رد الجميل على ما قدمه الرئيس من إنجازات غير مسبوقة.

وفي نهاية جولته باليونان، وجه الدكتور محمود حسين، الشكر لرئيس الجالية المصرية باليونان، محمد الزفزاف، عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب مستقبل وطن على دوره الوطني القوي، وحرصه على التواصل مع أبناء الجاليات في مختلف دول أوروبا، رغم مرضه الشديد.