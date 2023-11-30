الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"COP 28" يقر ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخية

COP 28
COP 28

وافق مؤتمر الأطراف المعنية بشأن التغيرات المناخية "COP 28" على اتفاقية بشأن ترتيبات صندوق مواجهة الكوارث المناخية، وفقًا لقناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل.

مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP 28

وسلَّمت مصر، اليوم الخميس، رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، التي انطلقت فيها اليوم أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28.

وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر في الفترة من الخميس 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

مصر التغيرات المناخية COP28 صندوق مواجهة الكوارث المناخية تغير المناخ COP 28 الإمارات

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