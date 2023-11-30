ميناء بورسعيد يستقبل 799 سائحًا على متن السفينة "BOLETTE"

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيانٍ صادر اليوم، عن أن ميناء بورسعيد السياحي التابع للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، استقبل لأول مرة السفينة السياحية BOLETTE، القادمة من الإسكندرية، وعلى متنها 799 سائحًا من مختلف جنسيات العالم، و620 من طاقم السفينة.

وغادر عدد 404 سياح وبحّارة، السفينة صباح اليوم؛ للتوجه إلى مدينة القاهرة لزيارة المناطق الأثرية والسياحية بالمدينة والعودة مساء اليوم.

وباقي السائحين وطاقم السفينة سيقومون بعمل جولة داخل مدينة بورسعيد للتجول داخل المدينة وزيارة الأماكن السياحية بها.

ومن المقرر أن تغادر السفينة ميناء بورسعيد فجر الجمعة المقبل، مستكملة رحلتها البحرية إلى ميناء شرم الشيخ.

واتخذت إدارة ميناء غرب بورسعيد، جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من وإلى الميناء وإنهاء الإجراءات الخاصة بالسائحين في سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدولة، بتعظيم سياحة اليخوت والسفن السياحية، وضمن البرنامج المتكامل لموسم الرحلات البحرية لاستقطاب السفن السياحية لموانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

IMG-20231130-WA0045

IMG-20231130-WA0042

IMG-20231130-WA0040

IMG-20231130-WA0039