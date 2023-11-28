الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

رئيس اقتصادية قناة السويس يشهد وضع حجر أساس منطقة موانئ دبي اللوجستية

وليد جمال الدين
وليد جمال الدين

شهد وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، الاحتفال بوضع حجر الأساس لمشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة “DP World-Sokhna Logistic Park”، في منطقة السخنة المتكاملة، وذلك بحضور اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، وأورس مول، المدير الإقليمي لمجموعة موانئ دبي العالمية، وعدد من القيادات التنفيذية للجانبين.

وخلال كلمته في مستهل الاحتفال، أوضح  وليد جمال الدين، أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تهدف في رؤيتها الاستراتيجية لأن تصبح مركزًا إقليميًّا لتقديم الخدمات المختلفة خاصةً اللوجستية من خلال إنشاء مناطق ومستودعات لوجستية والمضي قدمًا في أعمال التطوير بالموانئ وتكامل الأدوار فيما بينها؛ لتعزيز مقومات المنطقة الاقتصادية في جذب الاستثمارات العالمية في القطاعات الصناعية والخدمية المستهدفة، كما تمثل المناطق اللوجستية الحل الذكي والناجز لدعم سلاسل الإمداد عالميًّا في ظل الطلب المتنامي على السلع والبضائع نتيجة التحديات العالمية الراهنة، مؤكدًا أن المنطقة الاقتصادية تقدم دعمها الكامل لشركاء نجاحها وتطمح لوجود العديد من المناطق اللوجستية المماثلة.

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من جانبه أكد أورس مول، أن موانئ دبي العالمية السخنة تسعد بشراكتها الطويلة مع المنطقة الاقتصادية في مختلف المشروعات خاصةً في ميناء السخنة وما به من محطات وأرصفة، تسعى من خلاله لتقديم خدمة مميزة خاصة في ظل أعمال التطوير التي تقوم بها المنطقة الاقتصادية بالميناء التي سمحت بدورها باستقبال مختلف أنواع وأجيال السفن مثل سفن دحرجة السيارات وسفن الصب الجاف والسائل، والبضائع العامة، وحتى السفن السياحية، وتقوم موانئ دبي من خلال مشروع المستودعات اللوجستية المزمع إقامته بتقديم نمط آخر مطلوب من الخدمات اللوجستية لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة العالمية، مبديًا اعتزازه بالدعم المتواصل من قِبَل المنطقة الاقتصادية في تذليل أية عقبات قبل أن تطرأ، ومؤكدًا تضافر الجهود مع المنطقة الاقتصادية لإنجاز المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات 50 مليون دولار بنهاية عام 2024.

يذكر أن مشروع المستودعات اللوجستية لموانئ دبي العالمية السخنة “DP World-Sokhna Logistic Park”، يقع في منطقة السخنة المتكاملة التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وتبلغ مساحته الإجمالية نحو 300 ألف متر مربع، ويساهم المشروع في توافر 600 فرصة عمل مباشرة، بتكلفة استثمارية إجمالية 80 مليون دولار، ويهدف لتقديم خدمات للمستثمرين والعملاء في قطاع الأنشطة اللوجستية والتجارية والتوزيع داخل السوق المصرية، والأسواق المجاورة، ومن المخطط أن تبدأ عمليات التشغيل للمرحلة الأولى من المشروع بعد انتهاء الإنشاءات الخاصة بها بنهاية عام 2024.

وليد جمال الدين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حجر الأساس مشروع المستودعات اللوجستية موانئ دبي العالمية السخنة

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