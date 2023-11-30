محمد الباز: ملف المصريين بالخارج يشهد طفرة كبيرة

تحدث الإعلامي الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، عن تصويت المصريين بالخارج في انتخابات الرئاسة، مشيرًا إلى أن المصريين في الخارج سيدلون بأصواتهم في 137 سفارة وقنصلية في 121 دولة.

وأضاف "الباز"، خلال تقديم برنامج "مش حسبة برمة" عبر إذاعة "نغم إف إم"، اليوم السبت، أن "أول دولة ستتفح التصويت في الخارج نيوزيلاندا في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة" مؤكدًا أن كل السفارات استعدت بشكل جيد، وخلال الأيام الماضية كانت هناك فعاليات كثيرة جدًا في دول عديدة وكانت هناك ندوات ولقاءات لدعوة المصريين بالخارج للمشاركة في الانتخابات الرئاسية.

محمد الباز: المصريون بالخارج هم من يستطيعون ملاحظة التغيير في مصر

وأشار إلى أن المصريين بالخارج هم من يستطيعون ملاحظة التغيير الذي يحدث في مصر، متابعًا: "كل سنة في مؤتمر للمصريين في الخارج وعدد كبير منهم يأتي إلى مصر وكنت أحرص على استضافة عدد منهم، من الممكن ألا يشعر المصريون في الداخل بالتحسن الذي يحدث في البلد لكن المصريين في الخارج بيروحوا ويرجعوا يشعرون بالفرق إحنا لا نشعر بالفرق لأننا عايشين في الموضوع طول الوقت".

وتابع:"كانت هناك جملة تتكر من عدد من المصريين بالخارج، يقول أنا باجي مصر أشعر إني رجعت بلد تانية من حجم الحاجات اللي بتحصل على الأرض، والمصري في الخارج غير مضطر أن يقول شيء ليس حقيقيًا".

ونوه بأن ملف المصريين في الخارج خلال الـ10 سنوات الماضية شهد طفرة كبيرة جدًا، حيث لم يعد المصريين في الخارج هم مصدر التحويلات فقط، بدأنا نربط الناس بمصر ويكونوا موجودين ومشاركين في التجربة المصرية.

واستكمل:"عندما كان يزور الرئيس السيسي أي دولة كانت الجالية المصرية تقف وتستقبل الرئيس بالأعلام والصور الناس دي مش محتاجة حاجة" مؤكدًا أن مساهمة المصريين في الخارج في الانتخابات الرئاسية أمر مهم جدًا لأنه يشعر أنه مشارك في اتخاذ القرار الأهم وهو اختيار الرئيس.

ولفت إلى أن هناك حالة مصرية عظيمة جدًا تربط أولادها في الخارج بمصر، مطالبًا المصريين بالخارج بالمشاركة في الانتخابات الرئاسية.