الخميس 30 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الجاليات المصرية بالخارج تعلن دعمها للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى

صورة خلال اللقاء
صورة خلال اللقاء

قال المهندس تامر هدايت، أحد أبناء الجالية المصرية بالولايات المتحدة الأمريكية، والعضو المنتدب وعضو مجلس إدارة شركة المصريين بالخارج، التي دشنتها وزارة الهجرة برأس مال مليار دولار لتضم أبناء المصريين  بالخارج، إن الجاليات المصرية مستعدة للانتخابات الرئاسية غدًا الجمعة، مؤكدًا أن هناك حالة من الحراك والرغبة في التعبير عن حقهم الدستوري في انتخاب رئيس بلادهم، ويظهر دعمهم الكامل للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي.

المصريين بالخارج يدركون الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي

وأكد المهندس تامر هدايت، أن جموع المصريين بالخارج يدركون الدور الكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي للحفاظ على مصر ومقدراتها، ويشعرون بما يحدث من بناء وتنمية على أرض مصر بمختلف القطاعات والمجالات، ولذلك فهم يدعمونه.

وأشار إلى أنه من خلال مجلس إدارة المصريين بالخارج وتواجدهم بدول مختلفة، فقد تم تنظيم العديد من الفعاليات واللقاءات خلال الفترة الماضية للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وتقديم صورة مشرفة عن مصر بدول المهجر.

وأكد أن أعضاء مجلس إدارة شركة المصريين بالخارج برئاسة المهندس أشرف دوس، في كاليفورنيا وعضوية كريم صبحي أسعد، نائب رئيس مجلس الإدارة ببريطانيا، والدكتور حسن محمود الجارحي بالمملكة السعودية، ووائل حسن عبدالوهاب بنيويورك، والمهندس عادل صبري بولس بكندا، والمهندس سامح كامل المصري بأستراليا، يعلنون عن تأييدهم وحشدهم للجاليات المصرية لانتخاب المرشح عبدالفتاح السيسي.

شركة المصريين بالخارج تروج للفرص الاستثمارية

وتابع هدايت أن الهدف من شركة المصريين بالخارج هو الترويج للفرص الاستثمارية في مصر، واستهداف 14 مليون مصري بالخارج، ما يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الخارجية إلى الدولة المصرية بدعم من الإجراءات التحفيزية التي تتخذها الحكومة المصرية من أجل تحسين مناخ الأعمال وتقديم مختلف التيسيرات والحوافز لتشجيع تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل دعم القيادة السياسية والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والوزراء، والجهات المعنية في مصر.

وتستهدف الشركة الاستثمار في قطاعات مختلفة مثل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والصناعة والسياحة وغيرها.

يذكر أن  «شركة المصريين بالخارج» هي كانت طلبًا وتوصية من النسخة الثالثة من مؤتمر المصريين بالخارج، هي إحدى التوصيات الصادرة عن هذا المؤتمر، وسيكون دور وزارة الهجرة معتمدًا على توفير الدعم اللوجستي وتذليل العقبات التي تواجه المؤسسين بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية.

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