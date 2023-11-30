محمد فايز فرحات: مصر تمتلك علاقات قوية مع المجتمع الدولي

قال الدكتور محمد فايز فرحات، مدير مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن اللحظة التي تُجرى فيها الانتخابات الرئاسية هي لحظة شديدة الأهمية من أكثر من زاوية.

وأضاف فرحات في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز": أننا في مرحلة نحتاج فيها إلى استكمال المشروع التنموي والتحديث الضخم الذي يتم في مصر منذ عام 2014 وحتى الآن والذي واجه تحديات عديدة على المستوى الداخلي خصوصًا في السنوات الأولى مع موجة الإرهاب التي كانت موجودة بعد زوال حكم الإخوان.

محمد فايز فرحات: عملية التنمية تحتاج إلى مراحل لاستكمالها

وأشار إلى أن عملية التنمية والتحديث الجارية في مصر تحتاج إلى مراحل أخرى؛ لأنها عملية تراكيمة والمصريون يضعون هذا الأمر في اعتبارهم.

وأكد أن المصري في الداخل سيكون أكثر فخرًا عندما ينتمي إلى دولة في مصاف الدول التنموية والصاعدة، مشيرًا إلى أن هذا مصدر فخل بكل تأكيد.

وتابع "في الفترة الأخيرة مصر نجحت بشكل كبير في الانفتاح على المجتمع الدولي، وأصبحت تمتلك علاقات دولية قوية مع القوى الصاعدة في النظام الدولي والقوى الرئيسية أيضًا الذلك وضع مصر في المجتمع الدولي الآن يختلف كثيرًا عما كان في الماضي".