رئيس كوب 28: لدينا الإرادة للعمل بشأن الطاقة المتجددة بطريقة استثنائية

قال سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات، ورئيس مؤتمر الأطراف بشأن تغير المناخ "كوب 28": "إننا سنقوم بالعمل على التصدي للتغير المناخي بكل سرعة، من خلال تشجيع النقاشات المختلفة لكل الأطراف"، داعيًا إلى التفكير الجديد، والعمل بطريقة فعّالة وسريعة.

مواجهة تحديات التغيرات المناخية

وأكد السلطان أحمد الجابر، خلال كلمته اليوم الخميس، في "كوب 28" بدولة الإمارات، أنه حان الوقت لإيجاد طرق مختلفة لمواجهة تحديات التغيرات المناخية، والعمل على التكيف في قضايا تغير المناخ، مؤكدًا ضرورة توحيد الجهود كافة للتصدي لتغير المناخ.

ولفت وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتي، إلى أن مؤتمر كوب 28 يتعهد بتقديم أفضل الاحتمالات الممكنة، مضيفًا: "لدينا الإرادة للعمل بشأن الطاقة المتجددة بطريقة استثنائية".