الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

مصر تسلّم رئاسة مؤتمر المناخ للإمارات

مؤتمر المناخ
مؤتمر المناخ

سلمت مصر، اليوم الخميٍس، رئاسة مؤتمر المناخ إلى دولة الإمارات، التي انطلقت فيها اليوم أعمال مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP 28. 

وتستضيف دولة الإمارات المؤتمر في الفترة من الخميس 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 في مدينة إكسبو دبي.

ومن المقرر أن يعرض الوفد المصرى جهود الدولة المصرية خلال فترة ترؤسها مؤتمر المناخ COP 27، ومنها إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، حيث تم تحديد عام 2030 هدفًا للوصول إلى إنتاج 42% من الطاقة المتجددة، وذلك بدلًا من عام 2035، وجهود تنفيذ برنامج "نوفي"، وما تم طرحه من حزم استثمارية خلال فعاليات منتدى الاستثمار البيئي والمناخي.

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