محافظ بني سويف يشهد تسليم "الأورمان" 60 كشكًا للفئات الأولى بالرعاية

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الاحتفالية التي أقامتها جمعية الأورمان بالتنسيق مع المحافظة وتحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لتسليم عدد 60 كشكًا على الفئات الأولى بالرعاية بمختلف مراكز المحافظة، وذلك بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، لتحسين حياة الأسر غير القادرة وتحويلها من أسر أولى بالرعاية إلى أسر منتجة.

وتفقد المحافظ نماذج من المشروعات التي تم تسليمها، وتتضمن كشك مجهز ببضاعة وثلاجة وعداد كهرباء،حيث هنأ المحافظ المستفيدين من الفئات الأولى بالرعاية، موجها الشكر للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي تعمل تحت مظلته مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بنطاق المحافظة في المساهمة مع الجهاز التنفيذي للمساهمة في رفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة محدودي الدخل والمرأة المعيلة والأرامل والايتام، ومثمنًا دور جمعية الاورمان،والتي تعد من أبرز الجمعيات الموقعة على وثيقة توحيد جهود العمل الأهلي، التي أطلقتها المحافظة وتشهد إقبالًا كبيرا من مؤسسات المجتمع المدني للانضمام والعمل تحت مظلتها.

وأشارت وكيل وزارة التضامن، إلى التعاون الوثيق بين المديرية وجمعية الأورمان،تحت رعاية وإشراف المحافظ"د.محمد هاني غنيم"والذي يوجه بتذليل كافة العقبات أمام الجمعية والتنسيق معها في رصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على معيشة الأسر الأشد احتياجًا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية القاعدية في النجوع والقرى،بهدف التوزيع العادل، والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه.

ومن ناحيته، أضاف مسؤول جمعية الأورمان، أن فعالية اليوم، تشمل تسليم 60 كشك "مشروع متكامل" بتكلفة إجمالية 3 ملايين جنيهًا، حيث تم تسليم الكشك وتوصيل عداد الكهرباء وتسليم ديب فريزر وبضاعة، حيث تقُدر تكلفة مشروع الكشك الواحد نحو 50 ألف جنيه، وذلك ضمن مبادرة "حياة كريمة" لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتيسير عليهم.