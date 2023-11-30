اقتصادية قناة السويس تُطلق حملة ترويجية بالتزامن مع بدء "COP28" في الإمارات

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE)، عن إطلاق حملتها الترويجية للعام المالي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك على مختلف المنصات الإعلامية محليًا ودوليًا، تزامنًا مع مشاركتها بمؤتمر قمة المناخ "COP28" المقام بدولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال جناحها بالمنطقة الخضراء داخل Energy transition hub.

"فرص واعدة.. لانطلاقة عالمية" شعار اقتصادية قناة السويس في حملتها الترويجية

جناح اقتصادية قناة السويس COP28

وتسلط الحملة الترويجية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الضوء على مجهوداتها في القطاعات الصناعية واللوجستية والموانئ، كما تؤكد على أهمية العنصر البشري باعتباره أحد أهم المميزات التنافسية لدي المنطقة الاقتصادية نظرًا لاهتمامها بالتدريب والتأهيل الفني للعمالة في مختلف المشروعات، وتؤكد رسائل الحملة الترويجية على جاهزية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما تتمتع به من حوافز استثمارية، وبنية تحتية عالمية وشبكة طرق وأنفاق عملاقة يسرت الانتقالات للأفراد والبضائع من الموانئ للمناطق الصناعية والمدن الجديدة وخاصة العاصمة الإدارية، ما جعل منها أهم وجهات الاستثمار في العالم.

الجاهزية والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية

وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن مشاركة الهيئة في قمة COP28 جاءت لجذب مزيد من الاستثمارات، للبناء على ما تم من إنجازه في ملف إنتاج الوقود الأخضر وبدأ منح رخص تموين السفن بالوقود الأخضر بموانئ المنطقة الاقتصادية، وتستهدف كذلك استعراض جهود المنطقة الاقتصادية الداعمة لشركائها في النجاح للوصول إلى منتجات خضراء تتناسب مع المواصفات العالمية وتحقق التنمية المستدامة.

شعار الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

اقتصادية قناة السويس تطلق حملتها الترويجية

وأضاف وليد جمال الدين، أن الحملة الترويجية التي انطلقت بدولة الإمارات بالتزامن مع قمة المناخ تستعرض جاهزية المنطقة الاقتصادية والتكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية الذي قدم قيمة مضافة للموقع الاستراتيجي، وجعل منها وجهة الاستثمار الأمثل والمسار المتكامل لخطوط التجارة العالمية، وجزءً من خطط التوسع لمختلف المصنعين حول العالم.

جناح اقتصادية قناة السويس COP28

جدير بالذكر أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تتواجد بجناح مع شركائها من المطورين الصناعيين بالمنطقة الخضراء، وذلك إلى جانب المشاركة في الجناح المصري بالمنطقة الزرقاء من خلال حلقة نقاشية عن خطوات المنطقة الاقتصادية وجهودها في مجال إنتاج الوقود الأخضر وتوفير بيئة عمل مستدامة.