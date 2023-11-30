الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية "BOLETTE"

ميناء بورسعيد يستقبل
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية

استقبل ميناء بورسعيد السياحي، فجر اليوم، السفينة السياحية "BOLETTE" القادمة من ميناء الإسكندرية ضمن سلسلة الرحلات البحرية السياحية المقرر قدومها إلى ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية وعلى متنها جنسيات مختلفة أكثرهم بريطانيون ضمن رحلات سياحة اليوم الواحد.

ومن المقرر أن تغادر السفينة متجهة لميناء شرم الشيخ، وسيتم عمل جولات حرة ببورسعيد لأفراد الطاقم وبعض الركاب.

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة BOLETTE

وتحمل الباخرة السياحية BOLETTE جنسية « باهامس»  بطول 238 م وعرض 32 م وغاطس 7،20م وحمولة كلية 62735،وأعدت محافظة بورسعيد برنامج ترفيهية للسياح وعدد من الفقرات الفنية التي تفاعل معاها السائحين ورواد ساحة مصر من أبناء المحافظة والمحافظات الأخرى.

وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لدخول السفينة إلى الميناء وتراكيها على الرصيف  واستقبال السياح بصالة الوصول لإنهاء الإجراءات بسهولة.

واستقبل الميناء خلال الأيام الماضية، عددًا من السفن السياحية العملاقة مما يُعد هذا النشاط للميناء دليلًا على عودة السياحة بالمنطقة وجاهزيتها لاستقبال هذا النوع من السفن واتخاذ الاستعدادات اللازمة بتقديم التسهيلات للسفن السياحية واليخوت بالموانئ المصرية، والتي تدل على ثقة المسارات السياحية في موانئ المنطقة ومعدلات الأمان بها.

ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
IMG-20231130-WA0044
IMG-20231130-WA0044
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
ميناء بورسعيد يستقبل الباخرة السياحية
محافظ بورسعيد حمولة سفن قناة السويس موانئ

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