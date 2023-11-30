الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إعلان نتائج بطولة التنس الأرضي للجامعات والمعاهد العليا المصرية

التعليم العالي والبحث
التعليم العالي والبحث العلمي

 اختتمت فعاليات بطولة التنس التي أقيمت بجامعة القاهرة خلال الفترة من ٢١ - ٢٣ نوفمبر الجاري، ضمن فعاليات الدورة الرياضية للجامعات والمعاهد العليا المصرية "دورة الشهيد الرفاعي ٥١" بمشاركة  (١٣٤) طالبًا وطالبة من ٢٨ جامعة حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية و(٥٢) مشرفًا ومشرفة ومدربًا و(١٣) حكمًا من الاتحاد المصري للتنس الأرضي، يأتي ذلك تحت رعاية الدكتور  أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

التعليم العالي تعلن النتائج النهائية للتنس الأرضي 

وقد أسفرت النتائج النهائية عن الآتي:

 سباقات الفردي طلاب:
المركز الأول: عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: زياد حامد عبدالمنعم - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: مجد حسين أبوالعز - الجامعة الكندية.
المركز الثالث مكرر: مصطفي أحمد عبدالحميد - الجامعة الألمانية.

 سباقات الفردي طالبات:
المركز الأول: بسملة إبراهيم أبوطالب - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: ناتالي بولس مختار - الأكاديمية العربية.
المركز الثالث: ملكة مصطفي سالم - جامعة القاهرة.
المركز الثالث مكرر: لمي أيمن نبيل - جامعة مصر الدولية.

 سباقات الزوجي طلبة:
المركز الأول: زياد حامد عبدالمنعم، عمر ناجي عبد الحكيم - الأكاديمية العربية.
المركز الثاني: يحيى ياسر عزت، يحيى عزب محمد - جامعة القاهرة.
المركز الثالث: مروان جمال نور، فتي أكمل محمد - الجامعة البريطانية.
المركز الثالث مكرر: طارق عثمان زكي، عبدالله أيمن مصطفي - التعليم العالي.

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 سباقات الزوجي طالبات: 
المركز الأول: ملكة مصطفي سالم، ندي هشام فؤاد - جامعة القاهرة.
المركز الثاني: بسملة ابراهيم أبوطالب، ملك طارق عباس - الأكاديمية العربية
المركز الثالث: ملك مجدي عباس، مريم جورج ميخائيل - الجامعة الألمانية الدولية.
المركز الثالث مكرر: هنا مدحت الديب، نور أحمد سرحان- الجامعة الألمانية.

 

بجامعة القاهرة بطولة التنس الدورة الرياضية للجامعات دورة الشهيد الرفاعي جامعة حكومية الاتحاد المصري للتنس ا

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