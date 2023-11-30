الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"النصر للسيارات" تتفاوض مع مستثمرين محلين وأجانب لإنتاج أول سيارة كهربائية مصرية

أرشيفية
أرشيفية

قال منصور عبد الغني، المتحدث الإعلامي باسم وزارة قطاع الأعمال العام، إن هناك مفاوضات على تصنيع السيارة الكهربائية في مصر من خلال شركة النصر للسيارات، إحدى شركات الوزارة.

 وأضاف عبدالغني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن المفاوضات تشمل المشاركة بين مستثمر مصري وآخر أجنبي وشركة النصر للسيارات، حيث يشارك الثلاثي في إنتاج السيارة الكهربائية بنسبة مكون محلي تصل إلى 60%.

وأوضح أنه يجري حاليا رفع كفاءة وتطوير شركة النصر للسيارات من أجل أن تكون جاهزة لمراحل تصنيع السيارة الكهربائية.

وتابع أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يعد خطوة حاسمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري والحفاظ على البيئة.

تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة

وأكد أن تصنيع السيارات الكهربائية يمكن أن يسهم في تعزيز الصناعة المحلية وخلق فرص عمل جديدة فمن خلال استثمار تكنولوجيا السيارات الكهربائية، يمكن لمصر تطوير البنية التحتية والصناعات الداعمة مثل صناعة البطاريات وأنظمة الشحن، ما يدعم النمو الاقتصادي ويخلق وظائف للمهندسين والفنيين والعمال.  

وأكد أن تقليل اعتماد مصر على الوقود الأحفوري من خلال تحولها إلى استخدام السيارات الكهربائية يمكن أن يقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتلوث الهواء، ما يحسن جودة البيئة ويحمي الصحة العامة. 

 وأشار إلى أن توفير السيارات الكهربائية في السوق المحلية يمكن أن يخفف من تكلفة الصيانة والتشغيل بسبب انخفاض تكاليف الطاقة والصيانة مقارنة بالسيارات التقليدية، ما يساهم في تحسين الوضع الاقتصادي للأفراد والشركات. 

وأوضح أن تصنيع السيارات الكهربائية في مصر يمثل فرصة كبيرة لتعزيز الاقتصاد المحلي والحفاظ على البيئة.

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