رفع 230 طن قمامة وتراكمات من شوارع المحلة الكبرى بالغربية

رفعت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى، التابعة لمحافظة الغربية، 230 طنًا من القمامة والتراكمات والأتربة التي تجمعت على الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة، تحت إشراف اللواء عمرو فكري، رئيس مجلس المدينة، والذي قاد الحملة النظافة بتعاون وتنسيق وحدات محلية واستخدام معدات خاصة.

وتابع طارق رحمي، محافظ الغربية، سير أعمال النظافة ويضعها ضمن أولوياته في سبيل تحقيق تطور مستدام ورفاهية لأهالي المنطقة.

وقال المحافظ إنه جرى تخصيص معدات خاصة لجمع ورفع القمامة والتراكمات، بما في ذلك الشاحنات والمركبات الخاصة بالنقل، وتم تنظيف الشوارع والطرق الرئيسية في المدينة، وقد تم التركيز على مناطق الازدحام والتجمعات السكانية، حيث تتراكم القمامة بشكل أكبر.

تنفيذ خطط استدامة للحفاظ على نظافة المدن والقرى

وتعتبر هذه الحملة النظافة خطوة هامة نحو تعزيز النظافة العامة والصحة العامة في مدينة المحلة الكبرى، وتعكس الجهود المبذولة رغبة السلطات داخل المحافظة، في توفير بيئة أفضل للمواطنين وتعزيز جودة الحياة في المنطقة.

ويعكف رؤساء المدن والأحياء والوحدات المحلية المعنية على تنفيذ خطط استدامة للحفاظ على نظافة المدينة والقرى على المدى الطويل، بما في ذلك تشجيع التوعية المجتمعية والمشاركة الفعالة للمواطنين في الحفاظ على البيئة النظيفة.

وفي السياق ذاته، رفعت رئاسة مركز ومدينة زفتى التابعة لمحافظة الغربية، ما يقرب من 190 طنًا من القمامة والمخلفات وتراكمات الأتربة في حملة نظافة وتطهير شملت الطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بالمشاركة معدات الوحدة المحلية. وتهدف هذه الحملة إلى رفع كفاءة مستوى النظافة وتحسين البيئة في المنطقة.

وأفاد رئيس مركز ومدينة زفتى أن الحملات شملت عدة جوانب، حيث تم رفع كمية كبيرة من القمامة والمخلفات التي كانت تتراكم في الشوارع والأماكن العامة، كما تم تنظيف وتجهيز الطرق وتسويتها بهدف تسهيل حركة المواطنين والسيارات، وتحسين الظروف العامة للمنطقة.