شوبير: مجلس الأهلى منح خالد بيبو تعليمات خاصة وطالبه بتطبيق اللوائح مع اللاعبين

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن منح مجلس إدارة النادي الأهلي تعليمات خاصة لـ خالد بيبو مدير الكرة بالفريق خلال اجتماع لجنة التخطيط مع الجهاز الفني.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، قد عقد جلسة مع لجنة التخطيط ومارسيل كولر، من أجل مناقشة أسباب تذبذب نتائج وأداء الفريق في المباريات الأخيرة.

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شوبير: مجلس الأهلي طلب من بيبو التعامل مع اللاعبين بحزم

وقال الإعلامي أحمد شوبير، في تصريحات تليفزيونية: "مجلس إدارة النادي الأهلي منح خالد بيبو مدير الكرة تعليمات خاصة خلال الاجتماع".

وأضاف: "طُلب من خالد بيبو التعامل بحزم مع اللاعبين وتطبيق اللوائح بشكل صارم خلال الفترة المقبلة".

تفاصيل اجتماع الخطيب مع كولر ولجنة التخطيط

وعقد محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المشرف العام على الكرة، اجتماعًا اليوم مع لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح، وعضوية زكريا ناصف، وبحضور حسام غالي، عضو مجلس الإدارة.

وشهد الاجتماع مناقشة الأمور الخاصة بالفريق الأول على مدار الفترات الماضية، وعلى رأسها أسباب تباين المستوى والنتائج، وحالة التشبع بعد الإنجازات الكبيرة في الموسم الماضي، وعدم التركيز لدى بعض العناصر، كما أن الأداء لا يتوافق مع طموحات النادي ومحبيه.

ثم عقد الكابتن محمود الخطيب اجتماعًا آخر مع مارسيل كولر المدير الفني، وخالد بيبو مدير الكرة، وتحدث بوضوح عن كل الملفات المتعلقة بمنظومة العمل وتطبيق اللوائح، فضلًا عن الأسباب التي جعلت الفريق لا يقدم المردود المنتظر، وشدد على ضرورة إعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي سريعًا، وخلق دوافع جديدة، وتقديم ما يليق بالأهلي وقدرات لاعبيه وجهازهم الفني.

تأجيل مباراة زد والأهلي في دوري نايل

على صعيد آخر، أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة تأجيل مباراة زد إف سي والأهلي المقرر إقامتها في الجولة الثامنة بدوري نايل لموعد لاحق بدلًا من إقامتها يوم 6 ديسمبر.

جاء القرار بسبب قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، بتعديل موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

وقرر "كاف"، إقامة المباراة يوم الجمعة الموافق 8 ديسمبر بدلًا من السبت 9 ديسمبر.

كان الأهلي قد تعادل مع سموحة سلبيًا أمس الثلاثاء ضمن لقاءات الجولة السابعة من منافسات الدوري.