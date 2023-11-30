بعد مرور 20 عاما.. كيف أعاد "الحب الحقيقى" تنشيط أفلام الكريسماس؟

اقترب موسم أعياد الميلاد التي تبدأ في بعض الدول الشهر المقبل، وهو ما يعني أن الوقت قد حان لوضع كل الأحقاد جانبًا لنحظى ولو بجزء من السلام على الأرض، وربما تعزز مشاهدة أفلام الكريسماس قيمة الحياة والحب الحقيقي الذي يمكن أن يغير الشخصيات إلى نسخ أفضل وأرقى من نفسها.

وتتزامن أعياد الميلاد مع مرور 20 عاما على واحد من كلاسيكيات أفلام الكريسماس وهو الفيلم البريطاني "الحب الحقيقي" " Love Actually" الذي عُرض أواخر نوفمبر 2003، وقام ببطولته باقة من النجوم مثل هيو جرانت وكولين فيرث وإيما تومسون وكيرا نايتلي وليام نيسون، ومن كتابة وإخراج ريتشارد كورتيس.

بوستر الحب الحقيقي

الحب الحقيقي يعيد تنشيط أفلام الكريسماس

يتناول فيلم "الحب الحقيقي" عدة قصص من علاقات الحب المتنوعة سواء على المستوى الرومانسي أو الصداقة أو العائلة مع اختلاف الطبقات الاجتماعية والأعمار، وذلك قبل أسابيع قليلة من الكريسماس.

ويرى النقاد أن فيلم "الحب الحقيقي" له الفضل في إعادة تنشيط نوعية الأفلام أعياد الميلاد لما قدمه من نماذج حب، انخرط معها المشاهد في ذلك الوقت، لأن قصصه المتداخلة مكتظة بأنواع مختلفة من الحب بقدر ما يمكن أن تتناسب مع مدة عرضه الذي تمتد إلى ساعتين و 15 دقيقة.

ويعتقد المؤرخ الأمريكي جيريمي أرنولد، مؤلف كتاب "Christmas in the Movies" "الكريسماس في الأفلام" والذي صدر عام 2018، وصدرت منه نسخة منقحة وموسعة أكتوبر 2023، أن كل فيلم تركزت أحداثه في أعياد الميلاد يحتوي تقريبًا على بعض الشخصيات التي تتحول إلى نسخ أفضل وأرقى من نفسها، وهو ما يستشعره المشاهد كنوع من أنواع السحر الذي يجلبه عيد الميلاد أو الكريسماس.

غلاف كتاب "الكريسماس في الأفلام"

وفي خط موازٍ لما يبعثه عيد الميلاد من سحر، يأخذ فيلم "الحب الحقيقي" المشاهد إلى جانب آخر وهو الإحساس بالأمان حيث يقول سكوت ميسلو، مؤلف كتاب "من هوليوود مع حبي" الذي صدر العام الماضي، أن الفيلم تم إنتاجه أيضًا كرد فعل على أحداث 11 سبتمبر 2001.

ويشرح ميسلو ذلك قائلا في كتابه "يبدأ فيلم "الحب الحقيقي" بالمونولوج الافتتاحي للنجم هيو جرانت، حيث يتحدث عن الوقت الذي أرسل فيه الناس الرسائل أثناء دخول الطائرات إلى الأبراج"، مضيفا "نحن نفكر في هذه الأفلام من هذا النوع من المصطلحات الضبابية التي تبعث على الشعور بالسعادة، ويبدو الأمر وكأن الأمر يتعلق صراحةً بالعصر السياسي الذي أعقب أحداث 11 سبتمبر مباشرة".

وأوضح ميسلو لماذا قام المخرج ريتشارد كيرتس بتصوير لقطات سرية لأشخاص يجتمعون في المطارات من أجل فيلمه، وذلك لأنه كان هناك وقت كان فيه الناس يخافون من الطيران.

غلاف كتاب "من هوليوود مع حبي"

الحب الحقيقي يعود لدور العرض بعد 20 عاما

ويعود فيلم "الحب الحقيقي" إلى الشاشة الكبيرة في موسم أعياد الميلاد هذا العام للاحتفال بالذكرى العشرين لعرضه، ويعرض مجددا في دور السينما في 7 ديسمبر المقبل وستضم النسخة الخاصة جدًا للذكرى السنوية العشرين طاقم الفيلم المرصع بالنجوم - بما في ذلك إيما تومسون وهيو جرانت.

Love Actually 20th Anniversary - Palace Cinemas

Love Actually 20th Anniversary | HOYTS Cinemas