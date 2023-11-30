شوقى علام لـ"الشاهد": تعاملنا مع دعوة الرئيس لتجديد الخطاب الدينى وكأنه تكليف

قال د.شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إنه لا يمكن الفصل بين مؤسسة وبين منظومة الدولة، حيث عندما تتقدم الدولة تأخد بيد جميع المؤسسات التي تنتمي إليها.

تجديد الخطاب الديني

وأكد الدكتور شوقي علام، خلال لقائه ببرنامج “الشاهد” مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الدولة المصرية بذلت جهود كبيرة في الملف الديني وما يتعلق به، لذا يمكن القول أن الدولة تسابق الزمن وتبذل كافة جهودها من أجل النهضة بالمجتمع.



وأضافت في حديثها، أن مؤسسة دار الإفتاء تعاملت مع دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تجديد الخطاب الديني على أنه تكليف ستسير عليه الدولة الفترة المقبلة، لذا كان التعامل مع هذه الدعوة الرئاسية منذ اليوم الأول بشكل جدي وصارم.

وتابع:" المسئولين عن تجديد الخطاب الديني هي مؤسسات الدولة الدينية وهم الأزهر الشريف، دار الإفتاء المصرية، وزارة الأوقاف، لذا أخذ الجميع العمل بجدية تجاه حديث الرئيس حول تجديد الخطاب الديني".

واستطرد:" الرئيس عبد الفتاح السيسي ألح وتحدث أكثر من مرة عن رغبته في تجديد الخطاب الديني، وبالتالي الأمر كان يحتاج إلى إعادة نظر في الهيكل الإداري بدار الإفتاء المصرية حتى يكون هذا الهيكل قادر على تنفيذ هذه الفكرة، وكانت هناك تساؤلات حول ما إذا كان العمل سيكون على نطاق القاهرة أم سيتم الانتشار في المحافظات، وبالتالي تم عمل فروع للإفتاء في المحافظات المصرية، فيمكن القول أنه تم افتتاح فرع للإفتاء في محافظة مرسى مطروح ويتم العمل الآن على افتتاح فرع آخر في السويس، وهناك تسهيلات كثيرة تُقدم من قبل المحافظين في المحافظات بسبب إقبالهم على فروع الافتاء بالمحافظات".

الشاهد

ويعد برنامج "الشاهد" الذى يقدمه د.محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز" أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير “الدستور”، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من هند مختار والبدري جلال ومحمد عاشور.

ويذاع برنامج "الشاهد" يوميُا في الحادية عشرة مساء على فضائية "إكسترا نيوز".