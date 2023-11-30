عبدالسند يمامة: صغنا أهدافنا من خلال محاور حددناها بعد تأمل ورؤية ودراسة

أوضح عبدالسند يمامة كيفية سير الأمور في حملته الانتخابية قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات، قائلًا: " إن الأمور تسير بطريقة طيبة على كل المستويات؛ فعلى مستوى الحملة قمنا بتنظيمها وتوزيع القطر المصري إلى قطاعات، ويوجد مدير للحملة ومنسق، كما يوجد متحدث رسمي وإدارة مالية ومراقبة ومتابعة ".

وأضاف يمامة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نسعى لضم أعضاء جدد لحزب الوفد، لافتًا إلى أن حزب الوفد منطلق للأمام ويعرف طريقه.

وفيما يتعلق بصياغة الأهداف خلال البرنامج الانتخابي، قال: "صغنا أهدافنا من خلال محاور حددناها بعد تأمل ورؤية ودراسة".

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في محور التعليم؛ لافتا إلى أن جزء كبير من قوة مصر الناعمة، وما تمتلكه من كم كبير وتأثير كبير في المجتمع من حولها خاصة المجتمع العربي، بثقافتها وبأن رواد الفكر العربي كلهم تقريبا مصريين حتى الشعراء مصريين، كما أنه في السينما والمسرح فإن الأساتذة الكبار جميعهم مصريين، لكن هذه القوة تراجعت.

وتابع أن التعليم تراجع بمعناه الفني الدقيق من خلال المدرس والجامعة، بسبب اكتظاظ الفصول، وظاهرة الدروس الخصوصية التي لا نستطيع أن نمنعها مرة واحدة والسناتر المتواجدة وتأخر الكتب، وتدخل السياسة في التعليم، وتغيير سياسة التعليم بتغير الوزير".