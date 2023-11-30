الخميس 30 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

عبدالسند يمامة: صغنا أهدافنا من خلال محاور حددناها بعد تأمل ورؤية ودراسة

المرشح الرئاسي عبدالسند
المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة

أوضح عبدالسند يمامة كيفية سير الأمور في حملته الانتخابية قبل أيام قليلة من انطلاق ماراثون الانتخابات، قائلًا: " إن الأمور تسير بطريقة طيبة على كل المستويات؛ فعلى مستوى الحملة قمنا بتنظيمها وتوزيع القطر المصري إلى قطاعات، ويوجد مدير للحملة ومنسق، كما يوجد متحدث رسمي وإدارة مالية ومراقبة ومتابعة ". 

 

وأضاف يمامة خلال لقائه ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل عبر قناة القاهرة الإخبارية، أننا نسعى لضم أعضاء جدد لحزب الوفد، لافتًا إلى أن حزب الوفد منطلق للأمام ويعرف طريقه.

 

وفيما يتعلق بصياغة الأهداف خلال البرنامج الانتخابي، قال: "صغنا أهدافنا من خلال محاور حددناها بعد تأمل ورؤية ودراسة". 

 

وأوضح أن المحور الأول يتمثل في محور التعليم؛ لافتا إلى أن جزء كبير من قوة مصر الناعمة، وما تمتلكه من كم كبير وتأثير كبير في المجتمع من حولها خاصة المجتمع العربي، بثقافتها وبأن رواد الفكر العربي كلهم تقريبا مصريين حتى الشعراء مصريين، كما أنه في السينما والمسرح فإن الأساتذة الكبار جميعهم مصريين، لكن هذه القوة تراجعت.

 

 وتابع أن التعليم تراجع بمعناه الفني الدقيق من خلال المدرس والجامعة، بسبب اكتظاظ الفصول، وظاهرة الدروس الخصوصية التي لا نستطيع أن نمنعها مرة واحدة والسناتر المتواجدة وتأخر الكتب، وتدخل السياسة في التعليم، وتغيير سياسة التعليم بتغير الوزير". 

عبدالسند يمامة المرشح الرئاسي الانتخابات الرئاسية 2024 ماراثون الانتخابات الرئاسية الحملة الإنتخابية

الأكثر قراءة

عاجل.. وصول الرهائن الإسرائيليين والتايلانديين إلى إسرائيل

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

عاجل| CAF يُخطر الزمالك بتعديل موعد مباراته مع سوار الغينى

عاجل.. وزير التموين يكشف سبب أزمة السكر والكمية المتواجدة بالوزارة والقطاع الخاص

عاجل.. قوات الاحتلال تقتحم بلدة بيتونيا غرب رام الله

القاهرة تسلم تجار سوق الساحل خطابات نقلهم إلى سوق العبور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

جريمة حض على الكراهية!

حسين دعسة

الهدنة- الأزمة.. وإمبريالية الحرب على غزة

إبراهيم عبدالفتاح

كارلوس ألبرتو «١ - ٢»

محمد العسيري

زمن عدوية فى لندن

أحمد الصغير

مصرُ الشريفة الكبيرة الواثقة.. تتحدث عن نفسها

ماجد حبته

سيلفى الرئيسة والرئيس

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس