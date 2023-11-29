الخميس 30 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج: مشاركة الجالية المصرية في الانتخابات المقبلة واجب وطني

ميرفت خليل
ميرفت خليل

قالت ميرفت خليل، عضو حزب المحافظين ورئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج في بريطانيا، إنه في ظل التحديات الكثيرة التي تواجه الدولة المصرية يجب على المصريين في الداخل والخارج التأني في اختيار الرئيس القادم بحرية تامة.

الانتخابات الرئاسية المقبلة 

وأكدت ميرفت خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “التاسعة” مع الإعلامي يوسف الحسيني، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن المصريين عليهم واجب وطني وهو النزول للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، وذلك لأن هذا الاختيار هو الذي سيحدد مصير الوطن السنوات المقبلة.

التصويت من الخارج

وأضافت في حديثها، أن متابعة المصريين في الخارج للتليفزيون المصري ضعيف للغاية، ولهذا يتم إخبار المواطنين في الخارج بموعد الانتخابات المصرية عن طريق التجمعات الجماهيرية التي يتم تنظيمها من قبل اتحاد الجالية المصرية.

إزالة المعوقات 

وفي السياق ذاته قال الدكتور شعبان رأفت، رئيس اتحاد المصريين بالخارج فرع دولة الإمارات، إنه يتقدم بخالص الشكر والتقدير للمستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي ولوزارة الهجرة المصرية على كافة الجهود المبذولة من أجل إزالة كافة المعوقات التي كانت تواجه الجالية المصرية في الخارج وتمنعهم من الإدلاء بأصواتهم. 

وأكد الدكتور شعبان رأفت، أن الجالية المصرية في الإمارات لاحظوا بشكل كبير كم الإنجاز الشامل الذي تمر به الدولة المصرية منذ سنوات قليلة مضت. 

وتابع: "نعمل على توفير وسائل المواصلات في فرع الاتحاد بالإمارات من أجل نقل المواطنين من منازلهم إلى مقر لجان الانتخابات، ونعمل على قدم وساق لشرح البرامج الانتخابية للمرشحين".

واستطرد: "تم توفير أتوبيسات لتجميع المواطنين من المناطق المختلفة والانتقال بهم إلى اللجان الانتخابية ثم عودتهم مرة أخرى إلى منازلهم وذلك لتسهيل الأمر عليهم خاص وإذا كان هناك كبار في السن".

ميرفت خليل رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج الانتخابات الرئاسية المرشح عبد الفتاح السيسي الدكتور شعبان رأفت

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