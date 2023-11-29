الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

فى طريقهم لرفح.. الصليب الأحمر يتسلم 10 إسرائيليين و4 أجانب من المحتجزين بغزة

الصليب الأحمر
الصليب الأحمر

تسلمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، 10 إسرائيليين و4 أجانب من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية وفى طريقهم إلى الجانب المصري من معبر رفح.

وقبل قليل بدأت عملية الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين ضمن الدفعة السادسة من صفقة التبادل، كما وصلت محتجزتان روسيتان إسرائيليتان إلى الجانب المصري من معبر رفح ولم يتم حتى الآن تسليم باقي المحتجزين.

وسبق أن أفادت قناة القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل لها، بعقد اجتماع أمني إسرائيلي الليلة؛ لمناقشة احتمال تمديد الهدنة المؤقتة يومين؛ نقلًا عن إعلام إسرائيلي.

الفصائل الفلسطينية اللجنة الدولية للصليب الأحمر رفح معبر رفح القاهرة الإخبارية

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