الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"المتحدة" تقدم الوثائقى "المخطط.. من النيل للفرات" (فيديو)

المتحدة
المتحدة

تعرض الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وثائقيًا جديدًا لها يحمل عنوان "المخطط.. من النيل للفرات".

وتكشف المتحدة خلال الوثائقي عن اعترافات لأول مرة من قلب إسرائيل بلسان قادتها عن المخطط من النيل إلى الفرات، وقصة التهجير للشعب الفلسطيني التي تصدى لها الشعب المصري والرئيس عبدالفتاح السيسي الذي أكد أن التهجير هو خط أحمر ولن نقبل به أو نسمح به.

وتعرض المتحدة في وثائقها بعضًا من شهادات رئيسة الوزراء الإسرائيلية جولدا مائير، ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، بجانب شهادة المفكر الكبير الراحل عبدالوهاب المسيري، أستاذ الأدب الإنجليزي بجامعة عين شمس وعالم الاجتماع المصري الراحل، الذي كان من أشهر أعماله موسوعة "اليهود واليهودية والصهيونية" التي صنفت بأنها أحد أهم وأكبر الأعمال الموسوعية العربية في القرن العشرين.

 

المتحدة المخطط من النيل إلى الفرات التهجير الرئيس عبدالفنتاح السيسي جولدا مائير مناحم بيجن عبدالوهاب المسيري اليهود واليهودية والصهيونية

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