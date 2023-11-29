أيندهوفن يسقط إشبيلية بثلاثية ويقترب من التأهل لدور الـ16 بأبطال أوروبا

قلب فريق بي إس في أيندهوفن الهولندي تأخره بهدفين أمام نظيره إشبيلية الإسباني لانتصار بثلاثة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعتهما ضمن لقاءات الجولة الخامسة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأنهى إشبيلية الشوط الأول من المباراة متقدمًا على أيندهوفن بهدف دون رد.

واستحوذ أيندهوفن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة فيما جاء الأداء الهجومي متبادلًا بين كلا الفريقين.

وافتتح سرجيو راموس التسجيل لإشبيلية في الدقيقة 24 بصناعة إيفان راكيتيتش.

واستمرت المحاولات الهجومية من فريق إشبيلية لتسجيل الهدف الثاني.

وسجل جبريل سو الهدف الثاني لفريق إشبيلية في الدقيقة 39 وألغاه حكم المباراة بداعي وجود لمسة يد.

وسدد لاعبو إشبيلية كرة واحدة على المرمى من 6 محاولات وخرجت 4 كرات من الملعب واعترض الدفاع أخرى، مقابل تسديدة من 4 محاولات لفريق أيندهوفن وخرجت كرتين من الملعب واعترض الدفاع تسديدة.



واستحوذ أيندهوفن على مجريات اللعب في الشوط الأول من المباراة بنسبة 55% مقابل 45% لصالح فريق إشبيلية.



وفي الشوط الثاني، استمر استحواذ فريق أيندهوفن على مجريات اللعب فيما تطور أداءه الهجومي وأظهر لاعبوه خطورة كبيرة على المرمى.

وسجل يوسف النصيري الهدف الثاني لصالح فريق إشبيلية بالدقيقة 47.

وتلقى لوكاس أوكامبوس، لاعب إشبيلية، بطاقة صفراء في الدقيقة 63 ثم تبعها بأخرى في الدقيقة 66 ثم بطاقة حمراء وطرد من الملعب.

وسجل إسماعيل صيباري، هدف أيندهوفن الأول في الدقيقة 68.

واستمرت المحاولات من قبل فريق أيندهوفن لتسجيل هدف العادل، وسجله نيمانيا جوديلي بالخطأ في مرماه بالدقيقة 81.

وأضاف ريكاردو بيبي الهدف الثالث لأيندهوفن في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع ليمنح فريقه الانتصار.

إجمالًا، سدد لاعبو إشبيلية 4 كرات على المرمى من 12 محاولة وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع تسديدتين، مقابل 7 اتسديدات من 16 محاولة لفريق أيندهوفن وخرجت 6 كرات من الملعب واعترض الدفاع 3 تسديدات.

واستحوذ أيندهوفن على مجريات اللعب بنسبة 57% مقابل 43% لصالح فريق إشبيلية.



ورفع أيندهوفن رصيده لـ8 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة، فيما توقف رصيد إشبيلية عند نقطتين في المركز الأخير بالمجموعة.