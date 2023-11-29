الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

مسئول أمريكى: الأسطول الخامس أسقط طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون

سفينة أمريكية
سفينة أمريكية

أعلن قائد الأسطول الخامس الأمريكي، مساء اليوم الأربعاء، أن مسيرة إيرانية حلقت بطريقة غير آمنة قرب حاملة الطائرات آيزنهاور أمس.

وأشار قائد الأسطول الأمريكي، إلي أن المسيرة الإيرانية اقتربت حتى 1500 متر من حاملة الطائرات آيزنهاور رغم التحذيرات.

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مسئول أمريكي: أسقطنا طائرة مسيرة أطلقتها جماعة “الحوثي”

وأفادت “أسوشيتد برس” نقلا عن مسئول أمريكي، بأن سفينة حربية تابعة للبحرية الأمريكية تبحر بالقرب من مضيق باب المندب أسقطت طائرة مسيرة أطلقتها جماعة الحوثي من اليمن.

وقال المسئول إنه وفقا للتقارير الأولية، اعتبرت المدمرة البحرية "يو إس إس كارني" أن الطائرة المسيرة تشكل تهديدا وأسقطتها فوق المياه في جنوب البحر الأحمر، بينما كانت السفينة تتحرك نحو المضيق.

وأضاف أن الطائرة المسيرة من طراز (كيه إيه إس-04) إيرانية الصنع.

قائد الأسطول الخامس الأمريكي مسيرة إيرانية مضيق باب المندب جماعة الحوثي اليمن

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