ضبط 22 متهما من حائزي المواد المخدرة في حملة أمنية بالقليوبية

وجهت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية بقرية أبو الغيط والعزب والقرى التابعة لها بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، استهدفت العناصر الإجرامية متجرى المواد المخدرة والخارجين عن القانون.

وقد أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال الآونة الأخيرة عن ضبط (21 قضية بإجمالى 22 متهما) وبحوزتهم (كميات من المود المخدرة "الحشيش، الهيروين، الآيس، الهيدرو، كمية من الأقراص المخدرة – فرد خرطوش – طلقات نارية – سلاح أبيض).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات لضبط كل ما يخل بالأمن العام.