الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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راضي عبدالمعطي: اقترحنا لجان داخل المحافظات لمتابعة ضبط الأسواق

اللواء راضي عبدالمعطي
اللواء راضي عبدالمعطي

علق اللواء راضي عبدالمعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك السابق، علي تشكيل لجان مشتركة من الحكومة للرقابة علي محال الأغذية ورصد المخالفات.

وقال "عبدالمعطي"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، والمُذاع عبر فضائية "المحور"، مساء اليوم الأربعاء، إن هناك توجه من الدولة لضبط الأسواق.

وأضاف أن توجيهات الرئيس السيسي ومتابعته التامة لمنظومة ضبط الأسواق يؤكد أن محور إهتمام الدولة هو المواطن، موضحًا أن الدولة حريصة كل الحرص علي ضرورة توفر احتياطي استراتيجي من السلع المختلفة.

وأشار إلى أن الدولة حريصة علي توافر سلع في الأسواق، موضحا أن توجه الدولة ورئيس الوزراء بضرورة تشكيل لجان للرقابة ومتابعة الأسواق بشكل مستمر لأن الرقابة جزء مهم منها التنسيق بين الجهات المعنية.

وأوضح أن جهاز حماية المستهلك يملك قانون 181 لسنة 2018 قانون قوي لتنفيذ عملية الرقابة، لأن الايجابية من الرقابة هو التنسيق بين الجهات المعنية، وأنه لابد أن يكون حماية المستهلك ضمن إجراءات اللجنة لضبط الأسواق.

وتابع: "اقتراحنا سابقًا خلال الجهاز أن تكون اللجان داخل المحافظات مسئولية السيد المحافظ، لأنها في نطاق اختصاصه المحلي، وتتكون اللجنة من الصحة والطب البطري، والرقابة التموينية، وكل ما هو متعلق بالمستهلك".

 

حماية المستهلك المحور 90 دقيقة

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