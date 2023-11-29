الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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السفير بسام راضى: المشاركة بالانتخابات الرئاسية فى الخارج رسالة للعالم لتطور الجاليات المصرية

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

قال السفير  بسام راضي، سفير مصر بإيطاليا، إنه يتمنى وصول نسبة التصويت لأعلى مستوى لها في الانتخابات الرئاسية 2024، والمشاركة في الانتخابات لكونها رسالة للعالم على التطور التي تشهده الجاليات المصرية في الخارج، ورسالة على الاستقرار الأمني والسياسي. 

 وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أنه عقد جلسات مع الجالية المصرية للرد على الأسئلة المتعلقة بالأوضاع المحيطة بمصر والإقليم، ومدى التحديات التي تواجه قيادة الدولة؛ لاعتبار أن مصر واحة الأمن والأمان في المنطقة، خاصة بعد زيارة قادة ورؤساء للعريش وسيناء منذ بداية الأزمة في قطاع غزة.

نقوم برصد الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي

 وتابع: نرصد بالأرقام الشائعات على التواصل الاجتماعي بكل شفافية، وهناك استحسان كبير من المواطنين بالمعلومات التي يتم عرضها سواء في الإعلام المرئي أو عبر صفحات التواصل الاجتماعي.

بسام راضي الانتخابات الرئاسية رسالة للعالم الجاليات المصرية التطور الاستقرار الأمني السياسي رصد الشائعات مواقع التواصل الاجتماعي

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