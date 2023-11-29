الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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وزير خارجية الأردن: العدوان الإسرائيلى على غزة زاد همجية

وزير الخارجية الأردني
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة زاد همجية، مؤكدًا أن إسرائيل اعتبرت صمت مجلس الأمن الدولي تغطية على جرائمها.

وأضاف الصفدي، اليوم الأربعاء، خلال كلمته في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن هناك من يبرر العدوانية الإسرائيلية باعتبارها دفاعًا عن النفس، حيث إن إسرائيل تتجاوز القانون الدولي بجرائمها في غزة، مؤكدًا أن إسرائيل تعمل لتكريس الاحتلال في فلسطين.

وتابع الصفدي قائلًا: “من يريد أمن شعبه لا يستعمر أرض شعب آخر ويسجن أطفاله.. من يريد حماية شعبه لا يسرق حقوق شعب آخر ولا يستعمر أرض شعب آخر ولا يقتل أطفاله”.

القاهرة الإخبارية العدوان الإسرائيلى قطاع غزة مجلس الأمن جرائم فلسطين الاحتلال

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