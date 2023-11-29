دعامات طارق عبدالعزيز.. ما هى ولماذا يلجأ إليها المرضى؟

كشف آخر ظهور تلفزيوني للراحل الفنان طارق عبد العزيز مروره بأزمات صحية نتيجة عملية قلب مفتوح وتركيب الدعامات والقسطرة بعد انسداد فلي القلب تجاوز نسبة الـ90%.

في التقرير التالي، تستعرض “الدستور” تفاصيل الدعامات التي يلجأ إليها غالبًا المصابين بانسداد في الشراييين ومشاكل طبية بالقلب، وفقًا لـ"nhlbi".

ما هى الدعامات؟

الدعامة عبارة عن أنبوب شبكي صغير يستخدم عادةً لتثبيت الممرات المفتوحة في الجسم، مثل الشرايين الضعيفة أو الضيقة، وغالبًا ما تُستخدم لعلاج الشرايين التاجية الضيقة التي تزود القلب بالدم الغني بالأكسجين.

وتُستخدم الدعامات في بعض الأحيان لعلاج تمدد الأوعية الدموية، وهو انتفاخ في جدار الشريان، ولعلاج الممرات الهوائية الضيقة في الرئتين.

كيف تُستخدم الدعامات

الدعامات هى إجراء طفيف التوغل، ما يعني أنها لا تعتبر عملية جراحية كبرى، ويمكن أن تكون الدعامات مصنوعة من شبكة معدنية أو قماش أو سيليكون أو مجموعات من المواد.

تُستخدم الدعامات القماشية، والتي تسمى أيضًا الطعوم الدعامية، في الشرايين الكبيرة مثل الشريان الأورطي، وغالبًا ما تكون الدعامات المستخدمة في الممرات الهوائية للرئتين مصنوعة من السيليكون.

بعد إجراء الدعامة، قد تحتاج إلى تناول أدوية معينة، مثل الأسبرين والأدوية الأخرى المضادة للصفيحات التي تمنع الخلايا في الدم من تكوين جلطات، وقد يوصي مقدم الرعاية الصحية الخاص بك بتناول هذا الدواء لمدة عام أو أكثر بعد تركيب دعامة في الشريان لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

مخاطر تركيب الدعامات

المشكلة الأكثر شيوعًا بعد إجراء الدعامة هي وجود انسداد أو جلطة دموية في الدعامة، مع دعامات مجرى الهواء، يمكن أن تشمل المشاكل تحرك الدعامة من مكانها أو انسدادها.

أنواع الدعامات

تُستخدم الدعامات لأغراض مختلفة، وهي مصنوعة من عدة أنواع من المواد، اعتمادًا على المكان الذي ستذهب إليه في الجسم.

دعامات مجرى الهواء

يتم استخدام بعض الدعامات في الشعب الهوائية في الرئة.

الدعامات المعدنية مصنوعة من المعدن أو مغطاة بمادة أخرى مثل السيليكون. تحتوي الدعامات الهجينة على خليط من المواد.

دعامات السيليكون مصنوعة من مادة يمكن تشكيلها لشكل معين، ويتم استخدامها في كثير من الأحيان إذا كانت الدعامة مؤقتة.

دعامات تمدد الأوعية الدموية الأبهري

تستخدم الطعوم الدعامية لعلاج تمدد الأوعية الدموية الأبهري، وعادة ما تكون الدعامة عبارة عن أنبوب مصنوع من البوليستر المقاوم للتسرب مع شبكة معدنية ذات عمود فقري، وتُستخدم الطعوم الدعامية في الشرايين الكبيرة، مثل الشريان الأورطي، وتوفر قناة ثابتة لتدفق الدم من خلالها.

دعامات الشريان التاجي أو السباتي

يتم استخدام بعض الدعامات خصيصًا في الشرايين التاجية أو السباتية.

الدعامات المعدنية العارية عبارة عن أنابيب بسيطة مصنوعة من شبكة معدنية يمكن استخدامها في كل من الشرايين التاجية والسباتية.

الدعامات المحملة بالأدوية هي النوع الأكثر شيوعًا من الدعامات المستخدمة في الشرايين التاجية، وهي مغلفة بالدواء، الذي يتم إطلاقه في الشريان بمرور الوقت لمنع الشريان من التضييق مرة أخرى، ويتم تغليف أنواع مختلفة من الدعامات المحملة بالأدوية بأدوية مختلفة.

الدعامات القابلة للتحلل تذوب بعد بضعة أشهر، ويمكن أن يكون هذا النوع من الدعامات مفيدًا عندما تكون الحاجة مؤقتة، وبما أن هذه الدعامات تذوب، فلن تحتاج إلى إجراء آخر لإزالتها.

وفي 2020، وافقت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) على استخدام الدعامات المطبوعة ثلاثية الأبعاد، ويمكن أن تكون هذه الدعامات مناسبة لكل مريض واستخدامه.