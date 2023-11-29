إيمان الألفي: شاركوا في الانتخابات لاختيار مصير الأجيال القادمة

قالت النائبة إيمان الألفي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنه يتم حاليا إجراء جولات داخل كل جامعات مصر من أجل التوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية وإدلاء المواطنين بأصواتهم.

الانتخابات الرئاسية

وأكدت النائبة إيمان الألفي، خلال لقائها ببرنامج “الستات مابيعرفوش يكذبوا” المذاع عبر فضائية “سي بي سي”، أن جرى إجراء ملتقى مع اتحاد شباب مصر ضمن فعاليات مبادرة "نعم للمشاركة"، وذلك لأن الشباب لديهم حماس كبير وإدراك وعلم بأهمية المشاركة في الانتخابات.

حث المواطنين على المشاركة

وأضافت في حديثها، أنها تحث كافة المواطنين المصريين على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معبرة:" أنزلوا لأننا نتحكم في مصير أجيال قادمة، ومن حق الجيل القادم أن يأتي ويجد رئيس دولته قوي وقادر على قيادة البلاد وتولي شؤونها ليدفعها بالتقدم للأمام، صوتك أمانة وسنحاسب عليه".