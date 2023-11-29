غدًا.. قصائد الصوفية في قبة الغوري بصوت عامر التوني وفرقة المولوية

يقيم مركز إبداع قبة الغوري بشارع الازهر، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية، في السابعة من مساء غدٍ حفل جديد للفنان عامر التوني وفرقته "المولوية المصرية".

قصائد شعراء الصوفية فى حفل عامر التوني

يقدم التوني مجموعة من أشهر أعماله المختارة من القصائد لكبار شعراء الصوفية الذين اثروا الحياة الصوفية بدلالات ورموز عميقة تحمل الكثير من معانى الحب والسلام للعالم مثل: ابن الفارض،ابن عرب، السهروردي،الحلاج، ابو ميدن الغوث واخرين منها: "متى ياحبيب القلب" "عينى لغير جمالكم لا تنظر"، "يامليحا قد تجلى"، " وبرقت سعاد"، "نارها فى اضلعى".

وتأسست الفرقة عام 1994 وشاركت بعروضها في أكثر من خمسين دولة منها: تونس، المغرب، الجزائر، اليابان، سنغافورة، تايلاند، أندونسيا، فيتنام، الصين، ماليزيا وغيرها.

مركز ابداع وكالة الغورى للفنون التراثية

تقع وكالة الغورى ضمن مجموعة معمارية بنيت في آخر العصر المملوكي وترجع أهميتها إلى أنها أنشئت في عصر مملوك شركسي هو الاشرف أبو النصر قنصوة الغورى الذي تولى حكم مصر من سنة 1501 إلى سنة 1516 وكان قد تدرج بفضل ذكاءه إلى أن تولى حكم مصر وهو آخر السلاطين المماليك فمع نهاية عصره جاء الغزو العثماني.

وشيد قنصوة الغورى مجموعته المعمارية الهامة في تاريخ العمارة والتي تتكون من وكالة الغورى- مسجد الغورى – قبة وسبيل وكتاب ومدرسة الغورى وتقع في نهاية شارع الغورية عند تقاطعه مع ش الأزهر وتأخذ شكل كتلة معمارية مميزة حيث تأخذ امتداد واحدا تظهر خطوطه في كل أجزاء هذه الكتلة المعمارية.

أما وكالة الغورى فهي تعتبر نموذجا لما كانت عليه الوكالات في ذلك العصر ولحسن الحظ انه بقى جزء كبير منها مما ساعد على ترميمها وإصلاحها وإرجاعها لحالتها الأصلية.

ومنذ نهاية عام 2000 دخلت وكالة الوكالة مشروع الترميم والتوثيق والذي استغرق خمسة سنوات.