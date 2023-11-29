جوتيريش: قطاع غزة بات يسكنه الموت والدمار

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن 80% من أهل غزة طُردوا من منازلهم، ويُدفعون أكثر فأكثر إلى جنوب القطاع، مؤكدًا أنه لا مكان آمنًا في غزة، فهذه المنطقة صغيرة للغاية.

وأضاف جوتيريش، اليوم الأربعاء، أثناء تقديمه إحاطة للمجلس حول تنفيذ قرار 2712، في جلسة لمجلس الأمن الدولي خاصة بالوضع في قطاع غزة، نقلته قناة القاهرة الإخبارية، أن 45% من المنازل دُمرت أو تضررت جراء القصف الإسرائيلي، وبات القطاع يسكنه الموت والدمار نتيجة استخدام الأسلحة المدمرة في أماكن واسعة النطاق المأهولة بالسكان والمدنيين.

وأكد أن القرار المذكور اعتمد في سياق الموت والتدمير، مطالبًا جميع الأطراف بالالتزام بموجب القانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين والأطفال.