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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. FIFA يحرم الوداد المغربي من التعاقد مع لاعبين جدد

الوداد البيضاوي المغربي
الوداد البيضاوي المغربي

قرّر الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) منع الوداد البيضاوي المغربي من التعاقد مع لاعبين جدد خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب المستحقات المالية للاعبه السابق الشيخ إبراهيم كومارا.

وأرسل “فيفا” خطابًا إلى الاتحاد المغربي لكرة القدم، يطالبه فيها بتطبيق العقوبة على نادي الوداد البيضاوي.

كان المدافع الإيفواري قد لجأ إلى "فيفا"، للمطالبة بمستحقاته المالية المرتبطة بالفترة التي حمل فيها قميص الوداد.

ويواجه الوداد عقوبة المنع من تسجيل اللاعبين، إلى حين تسوية ملف اللاعب الإيفواري، المحترف حاليا في صفوف نادي العربي السعودي.

وخاض كومارا تجربة في صفوف الوداد لمدة خمس سنوات، عندما انتقل إلى صفوفه في عام 2017، قبل أن يقرر المدرب السابق للفريق، الحسين عموتة الاستغناء عن خدماته.

الاتحاد الدولي لكرة القدم الوداد البيضاوي المغربي الانتقالات الشتوية الشيخ إبراهيم كومارا الاتحاد المغربي لكرة القدم

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