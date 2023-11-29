الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

دوري المحترفين.. طنطا يهزم الجمهورية شبين بهدف محمد عاطف ويصل للنقطة 15

مباراة طنطا والجمهورية
مباراة طنطا والجمهورية شبين

استعاد فريق طنطا نغمة الانتصارات وهزم الجمهورية شبين بهدف سجله محمد عاطف في المباراة التي أقيمت بملعب طنطا في الأسبوع العاشر لمسابقة دوري المحترفين وأدارها الحكم هيثم عثمان ليرتفع رصيد طنطا إلى 15 نقطة ويتوقف رصيد شبين عند خمس نقاط. 

انتهى الشوط الأول بتقدم طنطا بهدف سجله محمد عاطف في الدقيقة 28 عندما تصدى لركلة ركنية ومرر الكرة باتجاه المرمى تخطت الجميع وأبعدها الحارس أحمد المحرات بعد أن تجاوزت خط المرمى ليتقدم طنطا بهدف .في بداية الشوط الثاني دفع مصطفى عبد الفتاح المدير الفني للجمهورية شبين بطلبة محمد وحمودي شتا بدلا من ستيفين أشلي وعبد المنعم ورغم تحسن أداء شبين الأن الخطورة كانت طنطاوية وفي الدقيقة 52 دخل حسون محمد منطقة الجزاء وراوغ حارس الجمهورية شبين ومرر الكرة لكريم أسام الذي أطاح بها فوق العارضة.

في الدقيقة 56 انطلق كريم أسام في الجانب الأيسر ومرر كرة عرضية أرضية ابعدها الحارس أحمد المحرات وتهيأت أمام محمد عاطف الذي سددها بجوار القائم.. وفي الدقيقة 66 دفع مصطفى عبد الفتاح بمؤمن إبراهيم بدلا من رجب العر بي وفي الدقيقة 70 أجرى عمرو أنور المدير الفني لفريق طنطا التغيير الأول بنزول نانا أنتوي بدلا من ميدو جمال.

في ربع ساعة الأخيرة تراجع طنطا لوسط ملعبه للحفاظ على الهدف وسط مخاوف جماهيره من تكرار سيناريو مباراة دكرنس الأسبوع الماضي وحاول الجمهورية شبين الوصول لمرمى أحمد ربيع الشيخ لكن الهجمات افتقدت للدقة.

في الدقيقة 85 دفع عمرو أنور بأحمد حسني بدلا من محمد حسام الشرخة وتوالت الركلات الركنية للجمهورية شبين وأبوبكر زغلول بدلا من محمد نجاتي في شبين واحتسب الحكم هيثم عثمان ست دقائق وقت بدل ضائع في الدقيقة الثانية منها سدد حمودة شتا كرة قوية من خارج منطقة الجزاء بعدها أحمد ربيع الشيخ إلى ركنية لتنتهي المباراة بفوز طنطا بهدف دون رد.

دوري المحترفين طنطا الجمهورية شبين عمرو أنور محمد عاطف

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