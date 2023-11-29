الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

إسراء الجعابيص.. حكاية مؤلمة لأشهر أسيرة فلسطينية (فيديوجراف)

اسراء الجعابيص
اسراء الجعابيص

فرحة كبيرة عمّت شوارع فلسطين بعد الإفراج عن الأسيرة المحررة إسراء الجعابيص ضمن صفقة تبادل الأسرى الثانية بين حركة حماس وقوات الاحتلال، لتعانق إسراء الحرية من جديد بعد ما تعرضت له من ظلم واعتقال دام 7 سنوات من أصل 11 سنه بقرار المحكمة الإسرائيلية.

قصة هذه الأسيرة لفتت الأنظار لسنوات نظرًا للظلم الذي تعرضت له، لتبدأ فصول الحكاية بوصول إسراء لحاجز الزعيم العسكري وتنفجر البالون الهوائي بسيارتها ما تسبب في اشعال النيران بسيارتها و‘صابتها بـ50 % من الحروق التي انتشرت في وجهها وجسدها، وبترت 8 من أصابع يديها.

لن يقف الألم لدى إسراء إلى هذا الحد، بل اتهمها السلطات الاسرائيلية بتنفيذ هجوم على عدد من الجنود وهذا ما أنكرته ووقفتها المحكمة الإسرائيلية 11 عامًا منذ 2015، ولم يكن هذا نهاية الألم بل بدايته. 

على مدار 6 سنوات لم ترَ الجعابيص نور الشمس أثناء اعتقالها في سجن الدامون بشمال إسرائيل، فأهملت طبيا ولم تتلق أي نوع من الرعاية الطبية ما زاد من آلامها الجسدي والنفسي.

حُرمت الأسيرة المحررة من احتضان ابنها لسنوات عندما تم اعتقالها، ليكون الإفراج عن الأسيرة الفلسطينية انتصار على صمود ونضال امرأة قدمت الكثير فداءً لوطنها ولشعبها.


 

txt

إسراء الجعابيص بعد الإفراج عنها لـ"الدستور": لا أستطيع أن أفرح وغزة جريحة

إسراء الجعابيص صفقة تبادل الأسرى الاحتلال الاسرائيلية فلسطين قطاع غزة

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

ضغوط دولية وجهود إغاثية.. كيف نجحت مصر فى إنقاذ الأوضاع بغزة؟

كريفوى حر.. مَن هو الرجل الذى أطلقت حماس سراحه ولماذا؟

أسعار الذهب في مصر تترقب تطورات سوق الدولار

دفتر حجوزات وملابس.. ضبط شبكة للأعمال المنافية للآداب بالإسكندرية

إسراء الجعابيص.. حكاية مؤلمة لأشهر أسيرة فلسطينية (فيديوجراف)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الراعي

انتبه.. الكرة المصرية ترجع للخلف!!

عبد الرحيم طايع

الناعقون على شجر يوتيوب!

مدحت بشاى

هنا القاهرة الإخبارية

حسين دعسة

رسالة ملك الأردن عبدالله الثانى إلى رئيس لجنة الحقوق غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى.. ماذا قال عن حرب غزة؟

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى يؤكد أهمية اتخاذ إجراءات فعلية تحول دون تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم

وزيرة خارجية بوليفيا تؤكد موقف بلادها الداعم للحقوق الفلسطينية

الاحتلال يعتقل 8 فلسطينيين من نابلس