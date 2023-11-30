الكنيسة اللاتينية تحتفل بالأربعاء الرابع والثلاثون من زمن السنة

احتفلت الكنيسة اللاتينية بحلول الأربعاء الرابع والثلاثون من زمن السنة.

وبهذه المناسبة، ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت فيها:

"إنّه لصحيح تمامًا أنّ لا شيء مستحيل على مَن يحبّ. طوبى لذاك الذي يتمتّع بسلام كهذا من قبل ربّه الذي يسيطر على جميع العذابات وعلى جميع المخاطر في العالم. هو لا يخشى أيّ منها حين يتعلّق الأمر بخدمة معلّم كهذا، وهو محقّ تمامًا... خطرت ببالي فكرة تنطبق على الأشخاص الجزعين طبيعيًا وقليلي الشجاعة... حتّى عندما يكونون مرتقين فعليًّا إلى الحالة التي أتحدّث عنها، فإنّ طبيعتهم الضعيفة تشعر بالخوف.

وتابع: "لكن يجب التزام الحذر الشديد لأنّ هذا الضعف الطبيعي يمكن أن يجعلنا نخسر تاجًا رائعًا. يا بناتي، حين تشعرنَ بنوبات الخوف هذه، الجأنَ إلى الإيمان والتواضع؛ ومحصّنات بالقناعة بأنّه "ما مِن شَيءٍ يُعجِزُ الله"، ابدأنَ بتنفيذ مهمتكنّ. لقد تمكّن من تقوية عدد كبير من القدّيسات الشابّات اللواتي جعلهنّ قادرات على تحمّل جميع العذابات التي صمّمنَ على تحمّلها من أجله!

ما يطلبه الله هو تصميمنا على أن نجعله سيّد حكمنا الحرّ

وأكمل: “ما يطلبه الله هو تصميمنا على أن نجعله سيّد حكمنا الحرّ لأنّه لا يحتاج إلى جهودنا. بل على العكس، فإنّ ربّنا يحبّ جعل روائعه تشعّ عند أضعف مخلوقاته، لأنّه يستطيع حينها بسط سلطته بحريّة أكبر وإرضاء رغبته في منحنا حسناته”.

واختتم: “ضَعنَ جانبًا اعتراضات منطقكنّ واحتَقرنَ ضعفكنّ. فإنّ هذا الضعف سيزداد باستمرار إن شرعتنّ في التفكير إن كنتنّ ستنجحنَ أو لا... هذا ليس الوقت المناسب للتفكير في خطاياكنّ: عليكنّ بتركها جانبًا. هذا التواضع لم يعد مناسبًا، بل أصبح بعيدًا عن المنطق... كنّ متأكّدات من أنّ الربّ لا يتخلّى قطّ عن أولئك الذين يحبّونه والذين يواجهون المخاطر من أجله”.