الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أمانة حزب مستقبل وطن ببلاط تطلق مبادرة "انزل.. شارك" بالمدارس

جانب من المبادرة
جانب من المبادرة

أطلقت أمانة الصحة والسكان وأمانة التعليم والبحث العلمي بحزب مستقبل وطن بمركز بلاط بالوادي الجديد، مبادرة انزل وشارك بمدارس مركز بلاط  تحت شعار "صوتك مستقبلك.. انزل وشارك" بجميع مدارس والمعاهد الازهرية بمركز بلاط.

حضر المبادرة مجموعة من الزائرات الصحيات واطقم التمريض والمثقفات الصحيات بالإدارة الصحية ببلاط.

وأكد الدكتور صلاح محمد علي امين امانة الصحة والسكان بمركز بلاط،  أن هذه المبادرات استمرارا لاستراتيجية حزب مستقبل وطن نحو الاهتمام بالمبادرات الهادفة الى تعزيز المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، ودعوة الشباب للمشاركة السياسية الإيجابية بأن الهدف من المبادرة هو التحفيز على المشاركة الإيجابية فى الاستحقاقات الانتخابية القادمة كحق وواجب وطني باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الديمقراطية.

وأضاف محمد عبد الرازق طنطاوي أمين أمانة التعليم والبحث العلمي بمركز بلاط، عن أهمية المشاركة كآلية لغرس قيم الولاء والانتماء داخل الشباب مؤكدا على دور الشباب في الانخراط في الحياة السياسية والاستفادة من طاقاتهم وأفكارهم البناءة وانعكاس ذلك على تحقيق الاستقرار المجتمعي واستكمال مؤسسات الدولة.  

وأكد طنطاوي، على أهمية المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين امام اللجان وتنظيم العمل داخل وخارج المقرات الانتخابية والدور الكبير للشباب  في المشاركة في العملية الانتخابية وحشد المواطنين وتوعيتهم وتعزيز المشاركة السياسية من أجل خلق ثقافة سياسية واعية تدرك مسئولياتها تجاه الوطن وتعلي من قيمة الولاء والانتماء له.

واكد كمال عبد اللطيف محمد امين امانة مركز بلاط،  عن دعم وتأييد الحزب للسيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، لفترة ثانية لاستكمال مسيرة العمل والبناء، وان الحزب يقف بقوة خلف القيادة السياسية رافضا أي محاولات لشق الصف الوطني وإن الحزب يؤكد علي ان طبيعة الاوضاع الدولية والمحلية وما تشهده المنطقة والمسرح العالمي يحتاج الي ضرورة الحفاظ علي حالة الاستقرار التي تعيشها البلاد خلال فترة حكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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