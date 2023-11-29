الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ مطروح يشارك فى مهرجان الزيتون المصرى ويشيد بمنتجات المحافظة

صورة من الحدث
صورة من الحدث

افتتح اللواء خالد شعيب محافظ مطروح واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة مهرجان الزيتون المصرى في نسخته الثانية والمقام  خلال الفترة من ٢٩ نوفمبر الجارى  وحتى ٣ ديسمبر القادم بحديقة الحرية بالزمالك بالقاهرة. 

_ مطروح تشارك بمهرجان الزيتون

ويضم المهرجان ٤٥ باكية للشركات والمصانع المشاركة من عدد من محافظات الجمهورية المنتجة للزيتون وعرض منتجاتها، بالإضافة إلى عرض الحرف اليدوية للأسر المنتجة والمشروعات متناهية الصغر.

ويشارك عن محافظة مطروح، عدد ٤ باكيات لشركات ومصانع منتجة بمطروح وذلك تحت إشراف محمد انور مدير عام السياحة رئيس لجنة المعارض وبالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيره بمطروح 

_  المساحة المزروعة بالزيتون المثمر ٤٥ الف فدان

بينما أشاد محافظ مطروح، بتنظيم المهرجان الخاص بمنتج زيت الزيتون بما يساهم في الترويج والتسويق والمنافسة وتبادل الخبرات مع ما يمثله  الزيتون من قيمة اقتصادية عالية موضحا على هامش المهرجان أن  محافظة مطروح تتميز بإنتاجها من الزيتون مع شهرته وتميزه واعتماد زيت زيتون مطروح ضمن المؤشر الجغرافي المميز لمنتجات مطروح بالإضافة إلى التين وعنب برانى. 

وأشار اللواء خالد شعيب محافظ مطروح،  إلى أن المساحة المزروعة بالزيتون المثمر ٤٥ الف فدان  ضمن إجمالي المساحة  ٥١ الف فدان  لكل انواع الزيتون، ويوجد عدد ١٥ معصرة زيتون بالمحافظة بطاقة ٩٠ ألف طن زيتون يستخرج منها نسبة ١٥ فى المائة بإنتاجية ١٣،٥  الف  طن زيت موضحا أن اشهر اصناف الزيتون بمطروح هى  انواع عجيزي، حامض، وطيقن مراقي، كلاماتا ،دولسي، تفاحي ،كروناكي كوراتينا، بيكوال، منزنيلو، ومیشن شملالي. 

_ إهداء الدروع 

وفي نهاية فعاليات الافتتاح أهدت الشركة المنظمة درع الشركة إلى اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لرعايته للمهرجان ودعمه لتنظيمه.

صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
صورة من الحدث
محافظ مطروح مهرجان الزيتون المصري مطروح ابناء مطروح محافظة القاهرة

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