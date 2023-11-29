النقل الدولي بـ"تجارية الإسكندرية" تشارك في فعاليات "بوتقة الفكر لتحقيق التكامل الإفريقي"

شاركت شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة المهندس مدحت القاضي، في فعاليات "بوتقة الفكر لتحقيق التكامل الإفريقى" بمشاركة 500 شخصية أفريقية، تخلل المحادثات بها عن آلية تحقيق التكامل البيني بين الدول الإفريقية في ضوء اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية وآلية التغلب على العوائق بها، والاستفادة من التيسيرات الممنوحة من اتفاقية التجارة الحرة، كما تطرق الحديث أيضا إلى تحديث منظومة الجمارك المصرية فى ضوء قانون الجمارك الجديد ورقمنة الإجراءات على منظومة نافذة وتأمينها من خلال البلوكتشين بلاتفورم لترفير بيئة عمل رقمية لا احتياج فيها إلى المستندات الورقية إلا في حالات معينة.

وكشف المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس الإدارة ونائب رئيس متظمة الفياتا العالمية أحد المتحدثين الرئيسيين بالفعاليات، وممثلا لشعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات، عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باعتبارها منطقة واعدة كمركز لوجيستى عالمى لخدمة لمصر ولكافة الدول الإفريقية، وكذلك عن قناة السويس الجديدة وما ضافته من تيسير لحركة الملاحة العالمية وتخفيض فترات الانتظار وعبور البواخر.



بالإضافة إلى التطور والتقدم الكبير في منظومة الطرق والتي قامت مصر بتطويرها بشكل غير مسبوق، والتي تعد تطورا يخدم القارة الإفريقية بالكامل، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من طرق الربط الرئسية بين دول إفريقيا وتطرق الحديث عن القطار الكهربائي وفائدتة بالربط بين الشرق والغرب.



وأشار المهندس أحمد مصطفى عضو مجلس إدارة شعبة خدمات النقل الدولي واللوجستيات بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إلى التوسعات في الموانئ سواء بميناء أبو قير الجديد، وميناء العريش، والتوسعات في ميناء بورسعيد والسخنة، بالإضافة إلى أن ما يحدث يستهدف التكامل الأفريقي، ومنطقة التجارة الحرة البينية مع أفريقيا، وهي تكامل حيوي وكبير لدور مصر الهام والرائد لدول القارة الأفريقية.



وأوضح أن التطور الكبير في مجال الموانئ يستهدف خلق ممرات لوجستية دولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج (الصناعي – الزراعي - التعديني – الخدمي) بالموانئ البحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مروراً بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة ومن أهم هذه الممرات (ممر السخنة – الإسكندرية اللوجيستي وممر القاهرة – الإسكندرية اللوجيستي وممر طنطا – المنصورة – دمياط وممر جرجوب – السلوم وممر العريش – طابا، حيث تم التخطيط لإضافة أرصفة جديدة بإجمالي أطوال 67كم ، لتستوعب الموانئ ٤٠٠ مليون طن سنويا بدلا من 160 مليون طن عام 2023 و٤٠ مليون حاوية مكافئة سنويا بدلا من ١٢ مليون حاوية مكافئة عام 2014.



وأشار إلى أن وزارة النقل وفق توجيهات القيادة السياسية بمصر انتهت من تنفيذ عدد من المشروعات على رأسها ميناء الإسكندرية الكبير، حيث تم إنشاء محطة تحيا مصر متعددة الأغراض بإجمالي أطوال 2,5 كم ومساحة 560 ألف م2 وبطاقة استيعابية ( 12-15 مليون طن ) بتكلفة إجمالية 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى إنشاء رصيف 85/3 لتداول الأخشاب والغلال بطول 433 متر طولى ويسمح بتراكى سفن حتى 70 ألف طن من البضائع، إضافة إلى إنشاء محطة متعددة الأغراض بأطوال أرصفة 681 متر بتكلفة 1365 مليون جنيه، مع تطوير الحاجز الشرقي للميناء بإضافة طول 1420 متر وجاري إنشاء الحاجز الغربي بطول 5400 متر بتكلفة إجمالية 2,5 مليار جنيه، مع إنشاء محطة تحيا مصر بأطوال أرصفة 2 كم وطاقة استيعابية 3,5 مليون حاوية مكافئة بتكلفة 495 مليار جنيه.