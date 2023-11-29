الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

“الإفتاء فى العالم” يدعو إلى ضرورة نشر الوعي بالقضية الفلسطينية

د. إبراهيم نجم
د. إبراهيم نجم

دعا الدكتور إبراهيم نجم، الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إلى ضرورة العمل على نشر الوعي الصحيح بالقضية الفلسطينية وشرح أبعادها الحقيقية للجماهير ودعم دور الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في نصرة القضية الفلسطينية؛ لتحقيق المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني من حرية وكرامة وعودة إلى أرضه وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

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الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء يثمن دور الرئيس السيسي

وثمّن الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم في كلمته اليوم الأربعاء بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني والذي يوافق 29 نوفمبر من كل علم، الدور الرائد والكبير الذي يقوم به الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن القضية الفلسطينية والمساندة الدائمة لكافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني والوصول لهدنة وقف الاعتداءات في قطاع غزة والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن بالمنطقة انطلاقا من دور وثقل الدولة المصرية في المنطقة والعالم.

ودعا الأمين العام لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، المجتمع الدولي بكافة هيئاته ومنظماته والأحرار من العالم إلى تقديم كافة أشكال الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني من أجل استعادة كافة حقوقه المشروعة وإقامة دولته الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

كما دعا إلى ضرورة استمرار حملات التوعية بجذور القضية الفلسطينية، وبعروبة فلسطين الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، وعدم التخلى مطلقا عن قضية الأمة الاسلامية والعربية.

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